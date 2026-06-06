Es oficial: Luis Fernando Suárez tiene nuevo trabajo en Honduras y así lo presentaron

El entrenador tres veces mundialista tiene un nuevo trabajo y ya hicieron oficial su llegada previo al Mundial de 2026.

Durante los últimos días comenzó a sonar el nombre de Luis Fernando Suárez como uno de los candidatos para dirigir al Marathón en Honduras; sin embargo, este sábado 6 de junio ya fue confirmado en un nuevo trabajo.

El entrenador tres veces mundialista con Honduras, Costa Rica y Ecuador, fue presentado como el nuevo comentarista de Deportes TVC de cara a la copa del mundo de 2026 que está pronto a comenzar.

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Suárez se une de esta forma al staff de comentaristas de Televicentro, corporación en la que estará en sus diferentes partidos y también en el programa La Jornada.

“Estoy feliz de estar acá en un país que me acogió de la mejor manera. Muchísimas gracias por la invitación”, dijo Suárez durante su presentación con la cadena televisiva.

“Estoy con los ánimos muy altos, debo estar viendo fútbol, aprendiendo muchas cosas, estudiando mucho. Vale la pena hacer esta experiencia”, amplió.

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El DT aseguró que se siente lleno de energía por su regreso a Honduras y sobre todo por la convivencia con la gente que lo tiene bien recibido por su paso con la selección.

“Le damos la bienvenida al profesor Luis Suárez, exentrenador de la selección nacional de Honduras, quien será parte de nuestro equipo de análisis durante la Copa Mundial de la FIFA”, escribió Deportes TVC en su cuenta de X.

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