Mientras Olimpia busca su reemplazo, esto hace José Mario Pinto en medio de su llegada a Costa Rica

El habilidoso extremo viajará en las próximas semanas para unirse a la pretemporada del Sporting FC en Costa Rica.

José Mario Pinto recientemente se convirtió en el nuevo futbolista del Sporting FC dejando atrás su etapa en Olimpia, club en el que su contrató llegó a su fin, pero mientras eso ocurre, el jugador catracho vive uno de sus momentos más importantes su vida personal.

Y es que Pinto contrajo matrimonio en una ceremonia que reunión familiares y amigos cercanos a tan solo unas semanas de viajar a Costa Rica para encarar un nuevo reto en su carrera futbolística.

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La boda de José Mario Pinto marca un momento especial al celebrar fuera de las canchas un momento que marca su futuro en la construcción de una familia lejos de la presión de los terrenos de juego.

El volante de 28 años fue pieza importante en Olimpia gracias a su versatilitdad, despliegue físico y capacidad para generar juego ofensivo. La llegada al fútbol costarriecense representa su primera oportunidad para mostrarse en el exterior.

José Mario Pinto se casó la noche del sábado 7 de junio. Foto: Redes sociales.

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Mientras tanto, Olimpia sigue anunció recientemente la incorporación de Jainer Bermúdez, futbolista procedente del Choloma FC que se proyecta como el posible sustituto de Pinto, aunque por su corta edad (17) es un jugador con miras al futuro del club.

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El presidente del club Rafael Villeda recientemente reveló que espera sumar al menos 2 o tres futbolistas más tras haber anunciado también a Cristian Canales y Carlos Cuello.