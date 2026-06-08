Alberth Elis rechazó ofertas de ligas exóticas y sale a luz el motivo por el que eligió Marathón

"La Pantera" tuvo ofertas del exterior, pero su prioridad fue quedarse en el Marathón, equipo que le garantiza continuidad en el terreno de juego.

El fichaje de Alberth Elis por Marathón fue una absoluta sorpresa en la Liga Nacional de Honduras. El movimiento ni siquiera estaba en el rada durante el mercado de fichajes hasta que el presidente del club, Daniel Otero hizo oficial su llegada en el estadio Yankel Rosenthal.

Elis se mantuvo entrenando cerca de cuatro meses de forma individual en San Pedro Sula luego de rescindir su contrato con el Marítimo de la segunda división de Portugal. Incluso, realizó una prueba con el Minnesota United de la MLS en Estados Unidos.

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La razón por la que eligió a Marathón

Hasta que finalmente, el jugador se abrió paso con el Monstruo Verde, club con el que firmó por un año con el objetivo de ganar regularidad deportiva que podrá tener en Liga Nacional y Copa Centroamericana de Concacaf.

Desde su entorno indicaron a Fútbol Centroamérica que el movimiento de Elis a Marathón también involucra el apoyo familiar que tendrá el jugador que tiene como objetivo retornar a su mejor nivel y abrirse paso en la Selección de Honduras, algo que él tiene como prioridad.

“Sí, hubo equipos del exterior que quisieron contar con él, pero aquí se está pensando más en un tema deportivo y él también necesita estar arropado por la familia. Este movimiento es más pensado en la continuidad y crecimiento de él”, contó Daniel Solís, representante del futbolista.

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Los exóticos destinos

Solís explicó que la exploración se la posibilidad de salir al extranjero será hasta cuando Alberth Elis tenga al menos 12 meses de regularidad deportiva y que de momento su enfoque es pelear por la décima con Marathón.

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“Por ahora vamos a ver a Alberth luchando por un campeonato, peleando por estar en la selección de nuevo, eso es lo que él quiere. Explorar oportunidades en el extranjero será hasta que tenga una base deportiva de 12 meses”, amplió.

El represetante indicó que “La Pantera” tuvo la oportunidad de ir a Azerbayan y Thailandia; destinos que económicamente resultaban atractivos, pero ese tema no es prioridad para el futbolista.