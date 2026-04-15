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Alberth Elis muestra a Honduras su rotunda postura sobre comprar al Génesis Policía de la Liga Nacional

"La Panterita" Elis fue vinculado como futuro propietario del Génesis y ahora salió a aclarar la verdad sobre la noticia.

José Rodas

Por José Rodas

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Alberth Elis fue vinculado como un socio del Génesis PN de la Liga Nacional. Foto: Deportes TVC.
Alberth Elis fue vinculado como un socio del Génesis PN de la Liga Nacional. Foto: Deportes TVC.

Luego de ser vinculado como el posible comprador del Génesis Polícia Nacional, Alberth Elis mostró su firme postura y acabó con los rumores que lo colocan como el posible nuevo dueño del club en Honduras.

“La Panterita” admitió que sí tiene cercanía con el club por una alianza que realizó a través de la Fundación Alberth Elis y por su amistad con el presidente Gustavo Sánchez.

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“No, lo que pasa es que cuando hicimos una alianza con la fundación, tenemos un equipo y los muchachos de la fundación se iban para Génesis, entonces le agarré mucho cariño al equipo y con el presidente tengo una buena amistad”, contó Elis en Deportes TVC.

El delantero hondureño aseguró que su presencia en el estadio Roberto Suazo Córdova es para ver de cerca a los jóvenes que salieron de su fundación para formar parte del Génesis.

“Hay mucho joven de la fundación en el equipo, siempre los voy a ver, le tengo mucho cariño al equipo y por eso siempre me ven en el estadio para ver los partidos de Génesis”, amplió.

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Datos relevantes

  • Elis tiene un equipo en segunda división llamado Panteras FC.
  • Actualmente el jugador es agente libre.
  • Alberth aseguró que Olimpia siempre será su primera opción a futuro.
  • Tiene cercanía con Génesis por alianzas con su fundación.
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