Brilló con Motagua, levantó la 20 y ahora rescinde su contrato por disconformidad con Javier López

Motagua ha sufrido su primera baja importante y el propio jugador fue el encagardo de confirmar su salida del Ciclón.

Motagua sufre su primera baja importante de cara al próximo torneo. El veloz extremo Carlos “Zapatilla” Mejía decidió rescindir su contrato con el equipo azul, a pesar de que todavía le quedaba un año de vínculo con la institución.

La noticia llega justo después de que el “Ciclón” se coronara campeón del torneo Clausura. Aunque el club vive un momento de celebración, se conoce que algunos futbolistas no están del todo conformes con su situación actual y podrían seguir los pasos de Mejía en busca de nuevos horizontes.

Una emotiva despedida de Una emotiva despedida

A sus 26 años, el atacante hondureño utilizó sus redes sociales para dedicar una emotiva carta a la afición, a sus compañeros y a la directiva del club capitalino, dejando claro el profundo cariño que le tiene a la institución.

“Hoy me toca cerrar un capítulo muy importante de mi vida. Me voy con la tranquilidad de haber dado todo en cada entrenamiento, en cada partido y con el orgullo de haber vestido esta camiseta azul con entrega y pasión. Gracias Motagua por abrirme las puertas y confiar en mí, por cada enseñanza que me hizo crecer, por los compañeros que se convirtieron en hermanos y por esa increíble afición que siempre estuvo ahí, en las buenas y en las malas. Me llevo recuerdos inolvidables, amistades para toda la vida y el orgullo de haber sido parte de esta gran familia azul. Esto no es un adiós, es un hasta luego. ¡Gracias por todo, Motagua!”

Carlos Mejía llegó a las filas del Motagua en el torneo Apertura 2021. Desde su debut, el extremo se ganó un puesto gracias a su velocidad, su entrega en la cancha y su gran capacidad para desequilibrar a las defensas rivales, convirtiéndose en uno de los jugadores más queridos por la afición de la “Gran Familia Azul”.

Durante su exitoso paso por el Mimado, “Zapatilla” logró levantar tres títulos de liga, cerrando esta etapa en la cima del fútbol hondureño. Ahora, con su salida confirmada, el futuro del habilidoso futbolista queda abierto a nuevas oportunidades en el mercado nacional o internacional.

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“Zapatilla” Mejía le dijo adiós a Motagua.

En resumen

Carlos “Zapatilla” Mejía rescindió su contrato con el Motagua (le quedaba un año) justo después de coronarse campeón del torneo Clausura.

El extremo de 26 años publicó una carta intacta en sus redes donde agradeció al club y a la afición, aclarando que no es un adiós definitivo sino un “hasta luego”.

Desde su llegada en 2021, el veloz jugador se ganó el cariño de la afición y conquistó tres títulos de liga con el equipo azul.