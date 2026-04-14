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Alberth Elis sacude a Honduras revelando la verdad sobre su salida de Portugal y en Olimpia tenían razón

El último club de la "La Panterita" fue el Marítimo de la segunda división de Portugal y hasta hoy reveló por qué salió del club.

José Rodas

Por José Rodas

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Alberth Elis durante su etapa con el Marítimo de la segunda división de Portugal. Foto: aelis17.
Alberth Elis durante su etapa con el Marítimo de la segunda división de Portugal. Foto: aelis17.

Alberth Elis se encuentra actualmente como agente libre desde su salida del Marítimo de la segunda división de Portugal, club en el que no logró afianzarse tras su salida del Olimpia de Honduras.

En una entrevista para Deportes TVC, Elis reveló la razón de su inesperada salida del club portugués al que llegó en agosto de 2025 y salió en febrero de 2026.

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“No tuve muchos minutos, el entrenador que me llevó, al mes salió y el que llegó me dijo que no iba a contar conmigo que no iba a tener minutos y a partir de ahí rescindimos contrato”, contó Elis.

“Anoté tres goles y me comenzaron a llamar, entonces decidí irme y llegué a Marítimo, pasó lo que pasó y no sumé minutos, no jugué y era lo que necesitaba, ahora estoy aquí y estoy trabajando para volver más fuerte”, amplió “La Panterita”.

Con el cuadro portugués, Elis apenas pudo sumar 93 minutos en ocho partidos, sin sumar anotaciones, lo que hizo más complicada su estadía en Europa.

La situación de Alberth Elis

Actualmente, Elis se encuentra entrenando por separado de cara al próximo mercado de fichajes que abrirá en el verano próximo en plena Copa del Mundo.

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La situación de Alberth Elis le da la razón a Olimpia, ya que el club Merengue no lo quería dejar salir, considerando que se trataba de un regreso apresurado a Europa. “No sé si fue la mejor decisión salir”, dijo el jugador.

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