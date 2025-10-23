Es tendencia:
Alajuelense y Machillo Ramírez reciben de Concacaf una notificación de último momento para la eliminatoria contra Olimpia

Concacaf ha realizado una notificación de último momento que Alajuelense se debe cuidar mucho para el partido contra Olimpia.

Por Juan Cruz Russo

Alajuelense ya sabe de lo que se debe cuidar ante Olimpia.
Alajuelense ya sabe de lo que se debe cuidar ante Olimpia.

Alajuelense recibe al Olimpia en la ida de las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf 2025.

Óscar “Machillo” Ramírez busca ganar el tricampeonato para los Manudos, pero antes tienen que vencer al último equipo que los puso de rodillas.

"Siempre presente": Olimpia confirma a Concacaf la noticia que puede dejar sin final a Alajuelense y Machillo Ramírez

"Siempre presente": Olimpia confirma a Concacaf la noticia que puede dejar sin final a Alajuelense y Machillo Ramírez

El Olimpia llega con la ilusión a tope y saben que bajo el mando de Eduardo Espinel son grandes favoritos para ganar el título que desde 2022 se les ha resistido.

Ahora bien, antes del enorme encuentro en el Alejandro Morera Soto, Concacaf ha hecho una noticiación que alerta a Alajuelense.

¿Qué notificación dio Concacaf a Alajuelense antes del partido contra Olimpia?

La Liga Deportiva Alajuelense fue alertado por Concacaf y es que Olimpia tiene al goleador de la Copa Centroamericana 2025 en Jorge Benguché.

“El Toro”, uno de los delantero más sonados en Costa Rica, ha marcado 7 goles en lo que va de torneo y espera ante los Manudos también hacerlo.

Machillo Ramírez debe tener un plan específico para defender al delantero que siempre mete en aprietos a las defensas rivales, ya lo sufrió Cartaginés.

Le dio a Alajuelense donde más le duele: Edrick Menjívar dijo lo que más motiva a Olimpia en la Copa Centroamericana

Le dio a Alajuelense donde más le duele: Edrick Menjívar dijo lo que más motiva a Olimpia en la Copa Centroamericana

Lo curioso de todo es que en 9 dísparos a portería ha marcado 7 goles. Benguché ha jugado 6 partidos que se traducen en 435 minutos y aprota una precisión de pases del 70%.

Si La Liga quiere estar en la final debe cuidarse del “Toro”, que es una de las grandes amenazas del Olimpia para este jueves a las 8:00 de la noche en el estadio Alejandro Morera Soto.

