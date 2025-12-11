Es tendencia:
“Hay un preacuerdo”: Jafet Soto se asegura el primer fichaje de Herediano para 2026 mientras busca entrenador

El mandamás de Herediano ya tiene todo listo para fichar al primer jugador a falta del entrenador.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

El primero será extranjero.
© Prensa HeredianoEl primero será extranjero.

El Club Sport Herediano ya prepara el mercado de fichajes para el Torneo Clausura 2026. Después de haber quedado eliminado antes de lo esperado, el conjunto florense tendrá varios movimientos tras no conseguir el objetivo de clasificar a las semifinales.

Jafet Soto, mientras todavía busca un nuevo entrenador para que tome el cargo que ocupó de manera interina en este Apertura 2025, ya tiene un preacuerdo con uno de los mejores futbolistas extranjeros y que está jugando las semifinales de la Liga Promérica.

Fernando Lesme tiene un preacuerdo con Herediano para ser su nuevo fichaje

Según la información del periodista Kevin Jiménez, “hay un preacuerdo” para que Fernando Lesme se convierta en nuevo jugador de Herediano “a partir del mes de junio“. Sin embargo, el futbolista paraguayo podría llegar antes si lo acuerdan entre las partes.

“Tiene contrato”: Jafet Soto sufre un revés inesperado con uno de los refuerzos que quería para Herediano

Hay una traba en el contrato de Lesme con Celaya. De acuerdo a lo que confirmó el periodista mencionado, la idea de Herediano es que llegue en enero y así pueda ponerse la camiseta rojiamarilla cuanto antes. No obstante, están averiguando la cuestión contractual del futbolista.

Foto: Municipal Liberia

Si Lesme finaliza su contrato con Celaya, club que lo prestó a Liberia, en este mes de diciembre, Herediano lo tendrá en enero para llegar como agente libre. Si este vínculo finalmente termina en junio, Jafet Soto podría negociar para contar con el goleador el mes próximo.

De todas maneras, en el mes de junio, Fernando Lesme será nuevo jugador de Herediano. La incógnita pasa por si el futbolista podrá ser fichaje florense en enero. Todo dependerá de su situación y la posterior negociación que tenga Jafet Soto.

