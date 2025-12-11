Cecilio Waterman suena en Argentina, pero un equipo de la Liga MX tiene ventaja y quiere ficharlo antes del Mundial 2026

Cecilio Waterman es uno de los futbolistas panameños más pretendidos durante el actual mercado de pases. Una vez anunciada su salida del Coquimbo Unido de Chile, varios ofrecimientos salieron a la luz por el delantero. Deberá decidir ahora, pero con sabiduría, porque el club que elija será donde se preparará para el Mundial 2026.

Waterman jugó un total de 32 partidos para Coquimbo, entre la Liga Primera y la Copa de Chile. Convirtió 13 goles y dio una asistencia. El equipo ganó el torneo de la máxima categoría, con unos 75 puntos en 30 fechas y sus 17 de diferencia.

Así como un equipo grande de Argentina, del que por ahora no trascendió cuál es su nombre, uno de los económicamente más poderosos de la Liga MX quiere sumar al canalero a su plantilla. Se trata del Querétaro, que está cerca de ofertar y cuenta con dos ventajas: el plano económico y un entrenador bien conocido.

Cecilio Waterman se acerca al Querétaro de la Liga MX

Según confirmó el reportero Gino Lasso, una de las oportunidades de traspaso de mayor firmeza para Cecilio Waterman es la de Querétaro. A diferencia de las ofertas recibidas en Chile, este club podría seducirlo desde el plano económico, además de que Esteban González es el nuevo entrenador del club y lo conoce.

“No sigue en Coquimbo Unido. Por ahora, se comenta que tiene buenas opciones para continuar su carrera en un mejor club. Recordar que Cecilio tiene 34 años de edad. Tiene ofertas en Chile, pero hace unos días el entrenador de Coquimbo viajó a México. Específicamente, a Querétaro“, explicó el periodista en El Marcador TV.

“Se comenta la posibilidad de que lo pida como refuerzo. En conclusión, Waterman suena para la próxima temporada con el Querétaro de la Liga MX. Al final, me dice que en Chile tiene interesados, pero que económicamente no dan la talla”, finalizó.

Los números de Waterman en la Selección Mayor de Panamá

Cecilio Waterman debutó en Panamá el 18 de diciembre del 2010, allá cuando el entrenador de la misma era Julio César Dely Valdés. Hasta la fecha, tuvo un total de 50 participaciones oficiales, dentro de las que logró convertir 14 anotaciones.