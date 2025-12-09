Concacaf le da la derecha a Alajuelense: se confirma la noticia que golpea a Olimpia y expone a Saprissa

La Liga Deportiva Alajuelense lleva tres años dominando la región. A tal punto que hace menos de una semana el equipo del Machillo Ramírez volvió a salir campeón de la Copa Centroamericana.

Ese título fue el tercero de manera consecutiva en el certamen y sirvió para demostrar una vez más la supremacía rojinegra, que en esta ocasión le ganó la final a Xelajú de Guatemala para levantar un nuevo trofeo.

Y todo esto condujo a la última noticia que publicó Concacaf, que sin duda le da la derecha a este poderío del León.

Alajuelense, el rey indiscutido del ranking Concacaf

Este martes, Concacaf actualizó e hizo público el ranking que elabora con todos los clubes de la región. Y en el apartado Centroamérica, Alajuelense sigue en la cima.

El conjunto dirigido por el Machillo Ramírez domina gracias a estar en el 24° puesto de la tabla general ya que tras su título, ascendió cuatro posiciones.

De hecho, le saca una amplia ventaja a Olimpia, su principal perseguidor, que está 36°, mientras que Saprissa lo sigue mirando desde abajo en la 46ª ubicación.

Más abajo, 48° y 50°, respectivamente, aparecen recién Municipal y Herediano, en tanto que Xelajú, subcampeón de la Centroamericana, se mantiene en el 61° puesto.

Así está el Top 10 del ranking Concacaf

Sin centroamericanos, estos son los diez mejores equipos del ranking Concacaf.

