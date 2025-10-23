Es tendencia:
“Siempre presente”: Olimpia confirma a Concacaf la noticia que puede dejar sin final a Alajuelense y Machillo Ramírez

A pesar de que ni se ha disputado el juego de ida, Olimpia se alista para la vuelta de las semifinales de la Copa Centroamerica.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Olimpia ya sabe lo que le espera a Alajuelense en la vuelta.
A falta de una semana para que se enfrentenOlimpia y Alajuelense por las semifinales de vuelta de las semifinales de la Copa Centroamericana 2025, el propio club blanco ha dado una gran notificación.

El encuentro se disputará en el estadio Nacional de Tegucigalpa que vivirá otro llenazo como conta Cartaginés. El León dio a conocer que ya no hay boletos en varios sectores.

"Un hablador": desde Costa Rica hacen arder a Motagua con las palabras que nadie esperaba a favor Alajuelense y Saprissa

¿Cuántas personas va a meter Olimpia para eliminar a Alajuelense para eliminar a Alajuelense?

Se espera que el estadio reciba 28 mil personas, un llenazo al nivel del Olimpia, el equipo más grande de Honduras, y muchos dicen que de Centroamérica también.

“¡Un equipo empujado por el aliento de su gente! Sol Sur agotado, la hinchada siempre presente”, fue el mensaje para confirmar que Sol Sur estará agotado.

“Sol Norte Anexo, agotado para la vuelta de Semifinal de Copa Centroamericana”, también fue otro de los mensajes.

Aún quedan boletos, pero a una semana del partido se irá confirmado que toda las las entradas habrán sido vendidas en su totalidad.

En Costa Rica también habrá invasión olimpista

“Olimpistas que nos acompañarán en Costa Rica este jueves, su aliento será fundamental y el buen comportamiento será clave para que la vuelta sea una fiesta. ¡Juntos en la cancha y en la grada!”, confirmó el propio club.

En el momento más difícil de Motagua: a Javier López le preguntaron si le gustaría dirigir en Costa Rica y su respuesta fue contundente

Olimpia enfrenta este jueves a Alajuelense por las semifinales de ida y el próximo jueves 30 los recibirá en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

