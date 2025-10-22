Alajuelense vs. Olimpia: ¿A qué hora juegan y cómo ver el partido? Semifinales de la Copa Centroamericana 2025

La Liga Deportiva Alajuelense y Olimpia se verán las caras en la ida de las semifinales de la Copa Centroamericana 2025, en un duelo cargado de historia y rivalidad regional. Ambos equipos llegan con buen presente y buscarán dar el primer golpe en esta serie que los acerque a la gran final.

¿A qué hora juegan Alajuelense vs. Olimpia? Semifinales de la Copa Centroamericana 2025

El esperado duelo entre Liga Deportiva Alajuelense y Olimpia se disputará el jueves 23 de octubre a las 8:00 p.m. hora de Costa Rica desde el Estadio Alejandro Morera Soto, correspondiente al partido de ida de las semifinales de la Copa Centroamericana 2025.

¿Dónde ver EN VIVO el partido entre Alajuelense vs. Olimpia? Semifinales de la Copa Centroamericana 2025

Dicho partido entre Alajuelense vs. Olimpia podrá verse EN VIVO a través de la señal de ESPN, y también estará disponible por streaming en la plataforma Disney+.

¿Cómo llega Alajuelense?

Alajuelense llega en excelente forma al partido contra Olimpia. En sus dos últimos compromisos del Torneo de Apertura de Costa Rica venció 3-1 a Herediano como visitante y 2-0 a Saprissa en casa, mostrando solidez defensiva y contundencia ofensiva.

¿Cómo llega Olimpia?

Olimpia llega al duelo contra Alajuelense en buen momento, aunque con algo menos de consistencia que su rival. En sus últimos dos partidos del torneo hondureño obtuvo una victoria 2-0 ante Juticalpa como visitante y un empate 2-2 frente a Motagua en el clásico nacional.

Alajuelense vs. Olimpia: últimos enfrentamientos

Alajuelense 0 – 0 Olimpia | Semifinales CONCACAF League 2021. Ganó La Liga (5-4) por penales.

Olimpia 3 – 2 Alajuelense | Final ida CONCACAF League 2022

Alajuelense 2 – 2 Olimpia | Final vuelta CONCACAF League 2022