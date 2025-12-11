Le dieron la espalda: Keylor Navas recibe otro duro golpe en Pumas tras el fracaso en la Liga MX

La participación de Keylor Navas en la Liga MX finalizó de forma tempranera. Los Pumas Unam lograron acceder al repechaje por un lugar entre los mejores, pero terminaron cayendo ante Pachuca por 3-1 y se quedaron fuera de la ronda de los playoffs.

Keylor Navas fue una de las grandes figuras del equipo. De hecho, se ganó la titularidad y la cinta de capitán en su primera presentación. Efraín Juárez lo respaldó y en varias ocasiones el costarricense salvó a sus compañeros.

Para el 2026, Pumas Unam busca nuevos fichajes que puedan dejar atrás el mal Torneo Apertura que tuvieron. No sólo tendrán competencia nacional, sino que también disputarán la Copa de Campeones Concacaf. Será contra San Diego en la primera ronda.

Todo definido: qué pasará entre James Rodríguez y Pumas Unam

Uno de los apuntados para reforzar el equipo felino era James Rodríguez. La estrella colombiana se irá de León después de haber llegado en enero de este año. Por eso, desde el conjunto universitario avanzaron seriamente por su contratación.

Sin embargo, la última información indica que no será compañero de Keylor en Pumas. El periodista de ESPN, John Sutcliffe, confirmó que el ex Real Madrid no estará en Pumas.

“James Rodríguez no llega a Pumas. Sí hubo conversaciones, pero lo que piensa Efraín es otra cosa. Necesitan nueves. Van por un par de goleadores, seguramente sudamericanos“, aseguró en sus redes sociales descartando así la llegada de James.