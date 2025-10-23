Es tendencia:
Le dio a Alajuelense donde más le duele: Edrick Menjívar dijo lo que más motiva a Olimpia en la Copa Centroamericana

Edrick Menjívar dijo algo que a Alajuelense le va a llenar el ojo de sangre. Olimpia quiere repetir la historia.

Edrick Menjívar no dudó en recordar algo que le duele mucho a Alajuelense.
Las grandes chances de que Olimpia esté en la final de la Copa Centroamericana 2025 pasa por Edrick Menjívar, el arquero siempre aparece en los momentos importantes.

Este jueves será titular, pero antes de eso le pegó donde más le duele a la Liga Deportiva Alajuelense. Lo hizo con un recuerdo que los Manudos no han podido borrar a pesar de ser bicampones de la competición de Concacaf.

¿Qué dijo Edrick Menjívar que duele mucho a Alajuelense?

“La última vez que venimos nos tocó salir campeón”, comenzó diciendo el arquero que no dudó en que Olimpia buscará el triunfo una vez más en el estadio Morera Soto.

“Ahora la historia es diferente y será un juego complicado. Con mucha tranquilidad afrontamos el partido, debemos de tener el control emocional, nosotros saldremos a proponer, estamos conscientes del rival a enfrentar. Todo niño sueña con jugar este tipo de partidos, lo vamos a disfrutar mucho y sobre todo lo haremos con responsabilidad”.

Y agregó: “No podemos decir si es mejor jugar de visita primero y cerrar en casa, hay que manejar los dos juegos de la mejor forma”.

A pesar de haber comenzado con una frase picante, el guardameta de Olimpia asegura que le tiene mucho respeto a la Liga Deportiva Alajuelense. Con respecto a su labor:

“Sabemos que el trabajo del portero es darle tranquilidad y seguridad al equipo, la Liga tienen buenos jugadores en ataque, delanteros de peso. Trataremos de hacer un buen juego y estar atentos en defensa”.

Y cerró: “Nosotros saldremos a proponer”, confirmando que el ADN de Olimpia siempre es atacar a sus rivales para buscar el triunfo.

Olimpia visita el Alejandro Morera Soto este jueves en busca de dar ese primer paso a la final. El cotejo arranca a las 8:00 de la noche.

