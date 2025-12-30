Agente libre: Honduras recibe la noticia que no esperaba desde el Inter Miami de Messi

Inter Miami ha anunciado la baja de una de sus promesas de la cantera y se trata del hondureño Ricky Montenegro, quien ya no es parte del equipo.

El pasado 11 de noviembre había firmado un contrato a corto plazo con el club, pero ahora todo ha dado un giro y han decidido dejarlo fuera.

Ricky Montenegro queda fuera del Inter Miami

“Ricky Montenegro, el talentoso hondureño de 21 años se despide del Inter Miami y queda como agente libre para buscar su proximo destino”, informa legión catracha.

Ricky es un mediocampista defensivo que también puede jugar como central, un jugador de esos que le gusta a los entrenadores, polifuncional.

Ahora tendrá que buscarse una nueva oportunidad en Estados Unidos, ya que su perfil es seductor y lo que busca es la chance de demostrar todo su talento.

David Ruiz seguirá en el equipo y en 2026 busca ser protagonista, ya que 2025 fue nefasto por las constantes lesiones que sufrió con el Inter Miami y selección de Honduras.

