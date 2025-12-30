Es tendencia:
Honduras

Agente libre: Honduras recibe la noticia que no esperaba desde el Inter Miami de Messi

Se ha confirmado una salida en el Inter Miami y afecta directamente a un hondureño que forma parte del club de Messi.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Inter Miami tiene la baja de un hondureño.
Inter Miami tiene la baja de un hondureño.

Inter Miami ha anunciado la baja de una de sus promesas de la cantera y se trata del hondureño Ricky Montenegro, quien ya no es parte del equipo.

El pasado 11 de noviembre había firmado un contrato a corto plazo con el club, pero ahora todo ha dado un giro y han decidido dejarlo fuera.

Henry Figueroa toma la decisión que toda Honduras quería saber sobre su equipo para 2026

Henry Figueroa toma la decisión que toda Honduras quería saber sobre su equipo para 2026

Ricky Montenegro queda fuera del Inter Miami

“Ricky Montenegro, el talentoso hondureño de 21 años se despide del Inter Miami y queda como agente libre para buscar su proximo destino”, informa legión catracha.

Ricky es un mediocampista defensivo que también puede jugar como central, un jugador de esos que le gusta a los entrenadores, polifuncional.

Ahora tendrá que buscarse una nueva oportunidad en Estados Unidos, ya que su perfil es seductor y lo que busca es la chance de demostrar todo su talento.

David Ruiz seguirá en el equipo y en 2026 busca ser protagonista, ya que 2025 fue nefasto por las constantes lesiones que sufrió con el Inter Miami y selección de Honduras.

