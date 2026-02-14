Tras descartar a Guimaraes, Fedefútbol se inclina por este DT extranjero para Costa Rica: “Tiene ventaja”

Hasta hace algunas horas, el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) tenía sobre la mesa los perfiles de tres entrenadores que pasaron el filtro final y contaban con grandes chances de tomar las riendas de la Selección de Costa Rica para iniciar el proceso hacia el Mundial 2030.

Empero, uno de los técnicos que fue recomendado por el director de Selecciones Nacionales, Ronald González, se habría quedado sin chances de regresar a la Tricolor: se trata del experimentado Alexandre Guimaraes, quien ya había dirigido al combinado patrio en las Copas del Mundo de 2002 y 2006.

La supuesta exclusión de “Guima” deja en pie a dos extranjeros que generan ruido por su carencia de logros en los banquillos: el neerlandés Patrick Kluivert y el español Robert Moreno, quienes fueron cesados hace pocos meses de sus respectivos cargos al frente de Indonesia —tras no clasificar a la cita máxima en la eliminatoria de Asia— y Sochi FC de Rusia.

¿Cuál es el DT que gusta más para La Sele?

Según indicó el periodista Kevin Jiménez en sus redes sociales, el candidato que “tiene ventaja” para hacerse con la dirección técnica de Costa Rica es Robert Moreno, pues “gusta mucho” y despierta expectativa entre los miembros del Comité Ejecutivo que preside Osael Maroto.

Moreno, nacido hace 48 años en Cataluña, empezó su carrera como asistente de Luis Enrique en el Barcelona “B”, secundándolo en Roma, Celta de Vigo y su regreso al Barça, donde conquistaron nueve títulos entre 2014 y 2017: destacan la Champions League de 2015, dos títulos de Liga, un Mundial de Clubes y la Supercopa de Europa. Todo esto, antes de llegar a la selección española y separar sus caminos de manera definitiva.

Ese conocimiento de La Masía le jugó a favor, de acuerdo a la información recabada por La Nación: “Gusta su estilo de juego, basado en la posesión del balón, así como su inclinación por el fútbol formativo. Esto es clave, ya que permitiría un enlace directo entre la Selección Mayor y los procesos menores”.

Robert Moreno se hizo cargo de la Selección de España cuando Luis Enrique se alejó tras el fallecimiento de su hija, Xana en 2019. Cuando recobró fuerzas y volvió, lo hizo sin Moreno alegando razones profesionales. (Foto: Carmelo Rubio)

De hecho, el citado medio aseveró que entre Ronald González y el Comité Ejecutivo “existe consenso para avanzar en la negociación con él y llegar a un acuerdo”. El objetivo es cerrar lo más pronto posible la contratación de un timonel para poder jugar un amistoso en la venidera fecha FIFA (del 23 al 31 de marzo).