Nueva camiseta: Matt Evans confirma el gran salto que ilusiona a Guatemala

Matt Evans sigue dando señales de que su 2026 será un año bisagra. Tras meterse en la dinámica de la Selección de Guatemala que dirige Luis Fernando Tena (con el amistoso ante Canadá en Estados Unidos como parte del arranque del año), ahora el mediocampista chapín sumó otro guiño fuerte: apareció en la producción oficial de la nueva camiseta de Los Ángeles Football Club, junto a varias de las caras más reconocibles del club.

El mensaje es claro: LAFC apuesta por Evans. No solo lo mostró en la sesión de fotos del nuevo uniforme, sino que además ya lo firmó con el primer equipo y lo incluyó en la lista de la Concachampions 2026, un torneo donde el club necesita profundidad y piernas jóvenes para competir.

En el lanzamiento del nuevo kit, LAFC puso al frente a sus figuras: Hugo Lloris y Heung-Min Son encabezaron el video, acompañados por nombres como Ryan Hollingshead, Denis Bouanga, Nkosi Tafari y Ryan Porteous. Y en ese mismo marco, Evans apareció hombro con hombro con ellos: una foto que, para el público chapín, vale casi como una confirmación simbólica del salto.

Matt Evans definió como “exquisita” la nueva camiseta del LAFC. (LAFC)

Un contrato de MLS que cambia el escenario para Matt Evans

El respaldo no es solo estético. Evans, de 19 años, fue promovido oficialmente al plantel mayor como Homegrown con un contrato hasta 2027, con opciones para 2028 y 2029.

Su crecimiento viene con números y recorrido: 56 partidos en MLS NEXT Pro con 13 goles y 7 asistencias, además de presencia en US Open Cup 2025. Y en paralelo, ya empezó a construirse un lugar en la Bicolor: debutó con Guatemala en 2025 y ya estuvo en el primer amistoso de este año.

Si para Guatemala la ilusión es encontrar nuevos talentos con roce top, la ruta es ideal: entrenar y competir en MLS, y al mismo tiempo sostenerse en la órbita de Tena.

Matt Evans quiere afianzarse en la MLS. (Instagram)

Nathan Ordaz, el salvadoreño ya consolidado en LAFC

En la misma producción de la nueva camiseta también estuvo Nathan Ordaz, un nombre fundamental para la Selección de El Salvador que dirige Hernán “Bolillo” Gómez.

A diferencia de Evans —que recién está dando el salto definitivo—, Ordaz ya es una pieza instalada en LAFC y una de las figuras en la ofensiva del equipo que buscará llegar a lo más alto tanto en la Concachampions como en la MLS.

Para Centroamérica, es otra señal de tendencia: LAFC está abriendo espacio real (no solo de marketing) para talentos de la región en competencias grandes.

Nathan Ordaz también es un baluarte del LAFC. (LAFC)

¿Cuándo debuta LAFC vs. Real España por Concachampions?

LAFC ya tiene agenda confirmada para su estreno en la Primera Ronda de la Concacaf Champions Cup 2026 frente a Real España:

Ida: martes 17 de febrero, en el Estadio Francisco Morazán (San Pedro Sula, Honduras).

Vuelta: martes 24 de febrero, en BMO Stadium (Los Ángeles).

Si avanza, el camino lo cruzaría con Liga Deportiva Alajuelense en octavos de final.