Honduras

Pedro Troglio a la Bicolor: Francis Hernández toma rotunda postura sobre quién debe ser el próximo técnico de Honduras

El argentino Pedro Troglio es una de las opciones que tiene Honduras para tomar el puesto que dejó Reinaldo Rueda.

José Rodas

Por José Rodas

Pedro Troglio tiene la ilusión de dirigir a Honduras, pero ya se habría tomado una decisión.
En el último tiempo el nombre de Pedro Troglio (60 años) ha sonado para tomar el puesto de entrenador de la Selección de Honduras.

El argentino que supo brillar con Olimpia ganando 8 títulos de Liga Nacional y uno más de Concacaf siempre ha tenido la ilusión de dirigir a la Bicolor.

Francis Hernández consigue su primer logro con la selección de Honduras y clasifica al Mundial 2026

Honduras, bajo su nuevo director deportivo, Francis Hernández, quiere elegir al nuevo técnico para el mes de marzo y se ha tomado una rotunda postura con Pedro Troglio.

La postura de Francis Hernández con Pedro Troglio

Óscar Funes, periodista de Tigo Sports que tuvo una reciente charla con Francis Hernández, ha dado a conocer que “Hay muy altas posibilidades que el nuevo entrenador sea europeo”.

Con esto, Pedro Troglio iría quedando descatado por Francis para tomar las riendas de la Selección de Honduras para el proceso eliminatorio 2030.

“El nuevo DT de la Selección de Honduras será anunciado en los próximos días. La idea es que tenga una primera convivencia con los jugadores en marzo, y se juegue un partido amistoso en esa misma fecha FIFA. Hay muy altas posibilidades que el nuevo entrenador sea europeo“.

Un inconveniente que puede estar dejando a Pedro Troglio fuera de la Bicolor es su contrato con Banfield.

Recordemos que el argentino firmó hasta diciembre de 2026 con “El Taladro” y si Honduras lo quiere deberá pagar una cláusula de salida.

No le alcanzó con Costa Rica y Honduras: Haití vuelve a dejar sin Mundial 2026 a otra selección de Centroamérica

Europeo que ha venido sonando es Jesús Casas, que ahora se convierte en el máximo candidato a dirigir a Honduras tras la salida de Reinaldo Rueda.

Negociaciones con Jesús Casa

La Federacion de Fútbol de Honduras tendría negociaciones avanzadas con el director técnico, Jesús Casas.

El español sería es el nombre elegido por el nuevo director deportivo de la FFH, Francis Hernández, para comandar a la ‘H’ Rumbo al Mundial 2030.

Con 52 años, Casas dirigió a Irak y fue Campeón del Golfo en 2023. 33 partidos; 20 triunfos, 4 empates y 9 derrotas con el cuadro iraquí.

Fue asistente de Luis Enrique, Robert Moreno y Luis de la Fuente en la Selección de España.

