Mientras Robert Moreno se llevó 2.3 millones de dólares de Rusia, esto le pagaría Costa Rica para dirigir a La Sele

La Selección de Costa Rica se quedó afuera del Mundial 2026 en noviembre y desde entonces está sin entrenador. Casi a la deriva. Ahora al menos, luego del nombramiento de Rónald González como director deportivo de la Fedefútbol, comenzaron a aparecer candidatos. Y poco a poco la (enorme) lista comenzó a achicarse.

Este viernes, de hecho, el propio Rónald aseguró que después de analizar 20 curriculums, finalmente se quedaron con tres candidatos que, de acuerdo al periodista Kevin Jiménez, son Alexandre Guimaraes, Patrick Kluivert y Robert Moreno.

Pero con el correr de las horas, esa noticia se depuró aún más: otros reportes aseguraron que Guima ya no tendría chances y que todo se definirá entre el ex goleador de Países Bajos y el español. Aunque sería este último quien más chances tendría hoy por hoy.

El asunto, de todos modos, sigue siendo uno: ¿cuánto dinero hay disponible para pagarle a un DT internacional? Y al parecer, no sería tanto como en otras federaciones.

Robert Moreno, el hombre del ChatGPT que se hizo millonario en Rusia

Moreno tiene una historia particular y si ponen su nombre en Google, las primeras noticias con su nombre en los titulares serán la misma: fue despedido del PFC Sochi de Rusia acusado de utilizar el ChatGPT para armar el equipo.

“Para Moreno, Chat GPT se convirtió en una de las principales herramientas de trabajo”, lo denunció el exdirector general del Sochi, Andrei Orlov, ante lo que Moreno se defendió: “Lo utilizaba para traducir del español al ruso, como hace todo el mundo. Nunca he usado ChatGPT ni ninguna IA para preparar partidos, decidir alineaciones o elegir jugadores. Eso es completamente falso”.

De todos modos, esa mancha quedó pegada junto a él tanto como los 2.3 millones de dólares que le correspondieron como indemnización por haber sido despedido en julio del año pasado. Un resarcimiento que se suma a los 500 mil euros que se había llevado cuando se separó de Luis Enrique en la selección española.

¿Cuánto le puede pagar Costa Rica a Robert Moreno?

De acuerdo a información publicada por ESPN durante la última semana, la Fedefútbol tomó la decisión de pagarle al próximo entrenador menos de lo que recibía el Piojo Herrera, por lo que el salario mensual será como máximo de 20 mil dólares.

La idea principal es ofrecer 16 mil dólares, aunque podrían estirarse hasta los US$20.000 teniendo en cuenta las variables y la estructura con la que venga el nuevo DT. Esta cifra baja cerca de un 40% en relación a lo que cobraba el técnico mexicano en 2025 ya que percibía 360 mil dólares anuales.