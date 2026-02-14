Dejó el proyecto de Jeaustin Campos, cometió un error que lo marcó y ahora disfruta del éxito lejos de Centroamérica

La vida siempre te da una segunda oportunidad, para arreglar algo o para seguir por el mismo camino, por eso las decisiones son una de las cosas más importantes a tomar, eso le ha pasado al hondureño Darlin Mencía.

Originario de Sulaco, Yoro credido en el Real España y potenciado por Jeaustin Campos, vive una bonita realidad tras dejar el proyecto de La Máquina en Honduras.

Hoy Darlin es titularísimo en el Montevideo Wanders de la primera división de Uruguay, un salto de calidad muy bueno que lo puede poner a las puertas de la Selección de Honduras, su gran objetivo.

No todo ha sido color de rosa para Mencía, ya que un error en una final contra Olimpia en el Clausura 2024-25 lo marcó para ser la persona que hoy en día es.

“Fue difícil y me marcó mucho. Fue el error más grande que cometí”, relata en una entrevista que tuvo con diario Diez a sus 22 años.

Real España lo quería retener, pero decidió dar el paso para crecer en Uruguay. Foto: Diez

De dejar el proyecto de Jeaustin Campos en Real España a triunfar en Uruguay

“Una nueva experiencia, una oportunidad para mí. Gracias a Dios se me dio la oportunidad de venir a probar aquí y esperamos que nos vaya de la mejor manera. Se dio con mi representante Javier Hernández; Surgió la oportunidad de que Montevideo Wanderers me trajera a probar por un año a préstamo, y se me dio la posibilidad de venir”, comenzó contando sobre su llegada a Uruguay.

También contó las diferencias que existen entre el fútbol de Honduras y el charrúa: “Fue algo sorpresivo, pero trabajé igual que siempre. Es un fútbol más fuerte y más rápido; Me adapté lo mejor posible y esperemos que siga yendo bien, ya sea quedándonos aquí o regresando”.

Darlin, ya con cabeza fría también recuerda el error que más lo marcó, ahora lo puede hablar de forma tranquila, pero al principio si le dolió.

“Fue difícil y me marcó mucho. Fue el error más grande que cometí; Costó superarlo, pero con trabajo y fortaleza mental lo fui superando. La crítica es normal, hay que ser profesional y fuerte mentalmente para no dejarse llevar por lo que dicen. Lo que más me golpeó fue la culpa porque son errores que uno no quiere cometer, pero somos humanos”.

Cerró diciendo que su objetivo es llegar a la Selección de Honduras y estar, por qué no, en el proceso eliminatorio 2030 donde Honduras busca regresar a una Copa del Mundo desde Brasil 2014.