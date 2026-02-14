Saprissa lo formó, se fue por la puerta de atrás y ahora consiguió nuevo equipo lejos de Costa Rica: “Bienvenido”

A mediados del 2025, cuando Paulo Wanchope estaba al mando del equipo, en Saprissa se realizó una importante limpia que terminó llevándose puesto hasta al gerente deportivo de aquel momento, el español Sergio Gila.

Otro de los nombres que integró esa lista de bajas generó adhesión entre los morados, pues nunca terminó de despegar. Pero también cierto sabor amargo, pues se trataba de Gino Vivi, un saprissista más que pudo debutar en Primera tras haberse formado en el club desde los 10 hasta los 18 años.

Fue ahí cuando dio el salto al fútbol universitario de Estados Unidos y se terminó graduando en Comercio y Comunicación en la Universidad de Florida antes de llegar, a través del Draft de la MLS, a la franquicia que sigue siendo dueña de su ficha: Los Angeles Galaxy.

Gino Vivi vuelve a cambiar de equipo en Estados Unidos

Este viernes, LA Galaxy confirmó la cesión del extremo costarricense Gino Vivi al Tampa Bay Rowdies de la Segunda División del fútbol estadounidense (USL Championship). Jugará allí hasta noviembre de 2026, luego de militar los últimos meses en la escuadra filial de los angelinos, Ventura County.

“Gino es un jugador creativo y ofensivo al que he seguido durante un tiempo. Es un jugador con ambición que llega aquí con un objetivo que demostrar y con la calidad para marcar la diferencia en el último tercio del campo, siempre dispuesto a trabajar duro para el equipo. Estoy encantado de incorporarlo a nuestro grupo y tengo muchas ganas de trabajar con él”, manifestó el DT de los Rowdies, Dominic Casciato.

“Bienvenido”: con esta imagen, Tampa Bay Rowdies anunció el arribo de Gino Vivi.

El atacante de 25 años anhela recuperar su mejor nivel para volver a ganarse un espacio en la MLS. Su último reto importante fue en Saprissa, donde disputó 37 partidos y anotó solo 2 goles (contra Liberia y Santa Ana) a lo largo de 1.777 minutos. En su despedida, Vivi admitió que su paso por el club de sus amores no fue el proyectado.