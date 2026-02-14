Revelan la decisión de Hernán Medford que puede dejar a Fidel Escobar fuera de Saprissa: “Dependerá del entrenador”

Si ha habido un jugador que nunca estuvo en duda en el Deportivo Saprissa, ese fue Fidel Escobar. Ni en las buenas ni en las malas. El defensa panameño cuenta y ha contado con la aprobación casi absoluta tanto de los entrenadores como de la afición.

De hecho, la lesión lumbar que lo marginó de las canchas se presentó como una gran complicación para el otrora entrenador morado, Vladimir Quesada, quien perdió a un baluarte de la zaga con su salida.

Sin embargo, ahora el Comandante ya estaría listo para regresar a las canchas aunque todo dependerá de Hernán Medford, el actual estratega de la S, para ver si le devuelve su lugar en el equipo.

Fidel Escobar ya está para regresar: ¿qué hará Hernán Medford?

Según La Voz Saprissista, uno de los medios partidarios que mejor y más confiable información maneja en Tibás, el panameño de 31 años estaría curado de la lesión lumbar (hernia discal) que lo aquejaba y podría volver incluso este domingo ante Liberia.

“Según se informa, Fidel Escobar ya tendría el alta médica y dependerá del entrenador tomarlo en cuenta para el partido contra Liberia”, detalló el mencionado sitio, por lo que ahora habrá que esperar a si Medford decide llevarlo de a poco (lo más probable) o si lo tira a la cancha en el 11 inicial.

La información de La Voz Saprissista sobre Fidel Escobar. (Facebook)

¿Hace cuánto que no juega Fidel Escobar?

El último partido en Saprissa del defensa que jugará el Mundial 2026 con Panamá fue en las finales contra Alajuelense, en diciembre de 2025. Desde entonces no volvió a estar disponible por lo que recién ahora se daría su estreno en el Clausura 2026.