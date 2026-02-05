Es tendencia:
Sueña con el Mundial 2026: figura de Panamá da un salto en su carrera y firma contrato en la MLS

El futbolista subió de categoría con su nueva firma y podría estar entre los convocados para el Mundial 2026.

Por Juan Fittipaldi

El panameño no tiene asegurada su convocatoria.
Este jueves, Thomas Christiansen recibió una importante noticia con respecto a uno de los legionarios panameños. El jugador acaba de firmar contrato con uno de los equipos de la Major League Soccer, lo que podría llevarlo a integrar la lista de convocados del Mundial 2026.

Se trata del portero John David Gunn, quien formaba parte del segundo equipo del New England Revolution. No obstante, ya es parte del plantel de la máxima categoría después de la confirmación que dio el club a través de su página oficial.

Así anunció New England la firma de Gunn.

Según especificó el cuadro de la MLS, Gunn firmó contrato por la temporada 2026. Además, tiene la opción de extenderlo para la campaña del 2027 y del 2028 si ambas partes se ponen de acuerdo.

Christiansen lo festeja: confirman la noticia inédita que ilusiona a Panamá con pasar la fase de grupos del Mundial 2026

Gunn ahora pasará a ser el tercer portero de la plantilla comandada por Marko Mitrović detrás de Matt Turner, guardameta del seleccionado estadounidense, y el armenio Donovan Parisian. El entrenador serbio asumió en noviembre del 2025, después de que haya finalizado la temporada.

¿John David Gunn puede ser convocado al Mundial 2026?

Con este movimiento, Gunn tiene grandes posibilidades de formar parte de la Selección de Panamá en la Copa del Mundo. Justamente en el mes de enero, el nacido en Albrook hizo su debut con el seleccionado mayor en la derrota por 1-0 contra México.

Para ganarse un lugar en la lista final, JD Gunn peleará el tercer puesto con Eddie Roberts y César Samudio. Tanto Orlando Mosquera como Luis Mejía son los que tienen prácticamente asegurada su convocatoria a la cita mundialista.

