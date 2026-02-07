Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Oficial: futbolista de Honduras deja Alemania para jugar en este club de Estados Unidos

Tomó la decisión de dejar el fútbol de Europa para ir a la MLS. Su tarea es jugar más y tener la oportunidad de ir a la selección.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
El futbolista ya fue presentado de forma oficial con su nuevo club.
El futbolista ya fue presentado de forma oficial con su nuevo club.

Honduras ha visto como uno de sus jóvenes legionarios ha cambiado de equipo en este 2026. Ha dejado el fútbol de Europa por el de Estados Unidos.

Johann Chirinos, de 20 años, es oficialmente el nuevo jugador de Columbus Crew 2.

Atención Concacaf: el renovado 11 que perfila Honduras para las Eliminatorias 2030 y el técnico que se aleja por este problema

ver también

Atención Concacaf: el renovado 11 que perfila Honduras para las Eliminatorias 2030 y el técnico que se aleja por este problema

Johann Chirinos nuevo jugar del Columbus Crew

El hondureño llega en transferencia permanente al equipo de MLS NEXT Pro procedente del FC Ingolstadt 04 de Alemania.

Chirinos tiene oportunidad de llegar al primer equipo, dependiendo de su rendimiento que muestre. Lo que puede ser una buena oportunidad para creer.

También para estar cerca de los procesos menores de la selección de Honduras, un objetivo que tiene es jugar para la mayor de la Bicolor.

Mientras Dereck Moncada es figura en Colombia, esta es la noticia que Liverpool confirma sobre Keyrol Figueroa

ver también

Mientras Dereck Moncada es figura en Colombia, esta es la noticia que Liverpool confirma sobre Keyrol Figueroa

Johann es un mediocentro ofensivo que va a su quinta experiencia como jugador. Ha participado del Atlanta Academy, Orlando Academy, Gr. Furth U-19 y el Ingolstadt II de Alemania.

Tweet placeholder
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Nicholas Hagen lanza un fuerte mensaje en medio de su lesión que preocupa a la Selección de Guatemala
Guatemala

Nicholas Hagen lanza un fuerte mensaje en medio de su lesión que preocupa a la Selección de Guatemala

Hagen se perjudica tras la última decisión de Columbus Crew
Guatemala

Hagen se perjudica tras la última decisión de Columbus Crew

Apunta a México: Nicholas Hagen confirma la noticia que marca su futuro en Columbus Crew
Guatemala

Apunta a México: Nicholas Hagen confirma la noticia que marca su futuro en Columbus Crew

Javon East logra dar el salto en medio del escándalo y así lo recibió su nuevo equipo
Deportivo Saprissa

Javon East logra dar el salto en medio del escándalo y así lo recibió su nuevo equipo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo