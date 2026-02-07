Oficial: futbolista de Honduras deja Alemania para jugar en este club de Estados Unidos

Honduras ha visto como uno de sus jóvenes legionarios ha cambiado de equipo en este 2026. Ha dejado el fútbol de Europa por el de Estados Unidos.

Johann Chirinos, de 20 años, es oficialmente el nuevo jugador de Columbus Crew 2.

Johann Chirinos nuevo jugar del Columbus Crew

El hondureño llega en transferencia permanente al equipo de MLS NEXT Pro procedente del FC Ingolstadt 04 de Alemania.

Chirinos tiene oportunidad de llegar al primer equipo, dependiendo de su rendimiento que muestre. Lo que puede ser una buena oportunidad para creer.

También para estar cerca de los procesos menores de la selección de Honduras, un objetivo que tiene es jugar para la mayor de la Bicolor.

Johann es un mediocentro ofensivo que va a su quinta experiencia como jugador. Ha participado del Atlanta Academy, Orlando Academy, Gr. Furth U-19 y el Ingolstadt II de Alemania.

