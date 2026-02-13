Frustración total en Pumas: la reacción de Keylor Navas tras el gol de Juan Pablo Vargas que no mostró la TV

Keylor Navas sufrió casi todo el primer tiempo del partido que los Pumas de la UNAM le terminaron remontando 3-2 a Puebla en la sexta jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, con un gol al minuto 88 del delantero brasileño Juninho Vieira.

Este triunfo descomprimió un poco el tenso clima que se respira en Ciudad Universitaria después de una semana para el olvido, en la cual los dirigidos por Efraín Juárez sufrieron una bochornosa eliminación de la Copa de Campeones de la Concacaf ante un club emergente de la MLS como lo es San Diego FC (2-4 global).

La reacción de Keylor Navas que no mostró la TV

Promediando los primeros 40 minutos del encuentro, el escenario distaba de ser alentador. Pumas había recibido dos goles y uno de ellos fue de un jugador que Navas conoce bien: su compañero de selección, Juan Pablo Vargas, quien se elevó en el área al 29′ y sacó un frentazo imparable.

El encargado de ampliar la ventaja en favor de Puebla fue Édgar Guerra, al 41′, con un derechazo cruzado que frustró por completo a Navas y lo golpeó anímicamente, tal como se refleja en el video compartido a través de las redes sociales del programa Fútbol Picante (ESPN).

Tweet placeholder

La sensación de resignación del ex Real Madrid se transformó en ilusión en cuestión de minutos, pues antes del final del primer capítulo llegó el descuento de cabeza de Guillermo Martínez Ayala. Un momento clave para anotar.

Publicidad

Publicidad

La mitad siguiente estuvo signada por el dominio de Pumas, que creció tras el ingreso del panameño Adalberto Carrasquilla al 54′ y logró darle la vuelta al trámite con el gol de penal de Rober Morales (64′) y la mediavuelta de Vieira (88′) que silenció el Estadio Cuauhtémoc.

ver también Mientras lo buscan de la MLS, Keylor Navas manda un mensaje que ilusiona a Pumas con su futuro

¿Cuándo vuelve a jugar Pumas?

El próximo partido de Pumas tendrá lugar el domingo 22 de febrero, a las 5:00 p.m. de Costa Rica (6:00 de Panamá), contra los Rayados de Monterrey, uno de los equipos que se interesó en el fichaje de Keylor Navas.