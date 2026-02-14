Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Kervin Arriaga ya lo sabe: la decisión que tomó Levante tras la orden que le dio la Liga Española por el hondureño

Kervin Arriaga sufrió un duro golpe la semana pasada y la Liga Española le ha dado una orden a Levante para el derbi contra Valencia.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
Kervin Arriaga ya sabe lo que puede pasar para el derbi contra Valencia.
Kervin Arriaga ya sabe lo que puede pasar para el derbi contra Valencia.

El Levante y el Valencia, separados por cinco puntos en la tabla de posiciones de la Liga Española se enfrenta el domingo en el estadio Ciutat de València en un derbi dramático, ya que ambos pelean en la zona baja de la clasificación.

Uno de los nombres propios para el partido es el de Kervin Arriaga, el hondureño ha perdido protagonismo dessde la llegada de Luis Castro, pero una situación lo puede hacer volver, ya que el titular, Ugo Raghouber, no estará.

Julian Martínez sorprende a Olimpia con el mensaje que nadie esperaba y Espinel no lo puede creer

ver también

Julian Martínez sorprende a Olimpia con el mensaje que nadie esperaba y Espinel no lo puede creer

Ahora bien, la Liga Española ha ordenado a Levante seguir todos los protocolos de golpes en la cabeza, luego de que Arriaga sufriera un tremendo impacto ante Unai Simón en el último juego del cuadro granota.

La Liga Española indica seguir los protocolos con Kervin Arriaga

Kervin Arriaga sigue entrenando en solitario bajo el protocolo de LaLiga y se probará en el último entrenamiento para saber si va o no a estar en la lista definitva.

Ahora, bien, su técnico Luis Castro en conferencia de prensa aseguró la presencia del hondureño ante Valencia, aunque no aseguró que fuera de inicio o de cambio.

Dejó el proyecto de Jeaustin Campos, cometió un error que lo marcó y ahora disfruta del éxito lejos de Centroamérica

ver también

Dejó el proyecto de Jeaustin Campos, cometió un error que lo marcó y ahora disfruta del éxito lejos de Centroamérica

Honduras celebra que Kervin esté bien y esperan verlo en acción, pero al final la decisión la tomará el DT.

Publicidad

El partido entre Levante y Valencia está programado para las 11:30 de la mañan de Honduras el domingo 15 de febrero.

Tweet placeholder
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Kervin Arriaga recibe un nuevo parte médico en el Levante tras el golpe que lo llevó al hospital: “Impactos en la cabeza”
Honduras

Kervin Arriaga recibe un nuevo parte médico en el Levante tras el golpe que lo llevó al hospital: “Impactos en la cabeza”

Honduras se da cuenta de la verdad sobre la lesión de Kervin Arriaga y revelan lo que pasó en el hospital
Honduras

Honduras se da cuenta de la verdad sobre la lesión de Kervin Arriaga y revelan lo que pasó en el hospital

España consternada con lo que le ocurrió a Kervin Arriaga: todo el estadio se levantó a apoyarlo
Honduras

España consternada con lo que le ocurrió a Kervin Arriaga: todo el estadio se levantó a apoyarlo

El salario de Robert Moreno para dirigir a Costa Rica
Costa Rica

El salario de Robert Moreno para dirigir a Costa Rica

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo