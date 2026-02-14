Kervin Arriaga ya lo sabe: la decisión que tomó Levante tras la orden que le dio la Liga Española por el hondureño

El Levante y el Valencia, separados por cinco puntos en la tabla de posiciones de la Liga Española se enfrenta el domingo en el estadio Ciutat de València en un derbi dramático, ya que ambos pelean en la zona baja de la clasificación.

Uno de los nombres propios para el partido es el de Kervin Arriaga, el hondureño ha perdido protagonismo dessde la llegada de Luis Castro, pero una situación lo puede hacer volver, ya que el titular, Ugo Raghouber, no estará.

Ahora bien, la Liga Española ha ordenado a Levante seguir todos los protocolos de golpes en la cabeza, luego de que Arriaga sufriera un tremendo impacto ante Unai Simón en el último juego del cuadro granota.

La Liga Española indica seguir los protocolos con Kervin Arriaga

Kervin Arriaga sigue entrenando en solitario bajo el protocolo de LaLiga y se probará en el último entrenamiento para saber si va o no a estar en la lista definitva.

Ahora, bien, su técnico Luis Castro en conferencia de prensa aseguró la presencia del hondureño ante Valencia, aunque no aseguró que fuera de inicio o de cambio.

Honduras celebra que Kervin esté bien y esperan verlo en acción, pero al final la decisión la tomará el DT.

El partido entre Levante y Valencia está programado para las 11:30 de la mañan de Honduras el domingo 15 de febrero.

