Decisión tomada para el nuevo DT de La Sele: Fedefútbol confirma la noticia que Costa Rica necesitaba rumbo al Mundial 2030

Este viernes, una noticia sacudió a la Selección de Costa Rica. Después de una última presentación con más de 20 posibles entrenadores para asumir el cargo que dejó vacante Miguel Herrera, la Fedefútbol confirmó que la lista se redujo a tres candidatos.

Horas más tarde, el periodista Kevin Jiménez filtró que ese trío estaba conformado por Alexandre Guimaraes, Patrick Kluivert y Robert Moreno. Y luego se supo, también, que Guima sería el primer descartado de este último filtro.

Sin embargo, la última noticia sobre La Sele y el Mundial 2030 llegó después: fuentes de la propia Fedefútbol le aseguraron al diario La Nación que ya hay un amistoso de peso en carpeta para la fecha FIFA de marzo.

El debut del próximo DT de Costa Rica sería en la Fecha FIFA de marzo

Según la información del mencionado medio, Costa Rica fue invitada para jugar en Asia un amistoso en la fecha FIFA entre el 23 y el 31 de marzo contra una selección que estará en el Mundial 2026.

“De Asia –precisó La Nación–, los equipos mundialistas son Arabia Saudita, Catar, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordania, Uzbekistán y Australia (…). Y de estos, los que ya tienen partidos contra rivales de Concacaf definidos son Corea del Sur y Catar”.

Guimaraes sonó fuerte para asumir pero ahora habría perdido terreno.

La confirmación de la Fedefútbol para el nuevo DT de Costa Rica

“Queremos jugar y que la competencia se mantenga pensando en el proceso 2030, por lo que, si todo se acomoda, lo ideal es aprovechar la fecha. El fogueo no está firmado todavía”, le dijo una fuente de la federación a La Nación.

Éste sería el debut del nuevo DT más allá de que para el 10 de junio –a días del inicio de la Copa del Mundo 2026– ya está confirmado un duelo ante Inglaterra, nada menos, en suelo estadounidense.