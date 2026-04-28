¿Adiós a Suiza? El histórico club mundial que envió espías para fichar al hondureño Dereck Moncada

El fútbol hondureño podría estar a las puertas de otro gran salto en el Viejo Continente. El histórico Ajax de Ámsterdam ha puesto sus ojos sobre el delantero catracho Dereck Moncada, quien actualmente está dando de qué hablar por llegada a Europa.

Según reveló el exfutbolista y ahora agente de jugadores, Samuel Caballero, el club de los Países Bajos habría enviado visores hasta Colombia para seguir detalladamente el desempeño del atacante.

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La dirección deportiva del Ajax, liderada por Marijn Beuker, considera que Moncada encaja perfectamente en su famosa filosofía de juego: futbolistas jóvenes, con una velocidad explosiva y una puntería envidiable frente al arco.

Aunque el interés del Ajax es real y fuerte, es importante recordar el contexto actual del jugador. Dereck ya pertenece al Lugano de Suiza, club que confió en su talento para iniciar su aventura europea.

Con apenas 18 años, Moncada tiene el tiempo a su favor. Su edad es vista como una ventaja competitiva, ya que le permite un margen de crecimiento ideal para adaptarse a ligas de mayor exigencia.

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¿Por qué el Ajax?

El equipo neerlandés es conocido mundialmente por ser una “fábrica de estrellas”. Para los visores del club, Moncada recuerda a esas jóvenes promesas que terminan brillando en la Eredivisie.

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Aunque por ahora su compromiso está con el Lugano, el hecho de que un gigante como el Ajax ya tenga su nombre anotado en la agenda de futuro, confirma que el delantero hondureño está rompiendo esquemas y dejando huella en su primera etapa europea.