De David Suazo a Dereck Moncada: los jugadores surgidos en Olimpia que se fueron a Europa por millones de dólares

La irrupción de Dereck Moncada en Colombia con tan solo 18 años lo ha convertido en uno de los legionarios más buscados en la actualidad, hasta que el Lugano de Suiza se hizo con su fichaje.

La operación ha sido catalogada como histórica, luego que el club helvético pagara el precio más alto en su historia para hacerse de los servicios de Moncada por al menos los próximos cinco años.

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Pese a que Dereck Moncada salió gratis de Olimpia, el club melenudo recibirá su recompensa, según revelaron diversos informes.

Pero más allá de Moncada, han habido otros futbolistas que surgieron del club más ganador de Honduras y que posteriormente pasaron a costar millones de dólares en Europa. En Fútbol Centroamérica repasamos a los más destacados.

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David Suazo

“El Rey” David Suazo es la venta más alta que Olimpia ha tenido en su historia. Fue en 1999 cuando lo traspasaron al Cagliari de Italia por 3.5 millones de dólares. Tras su histórico paso por el equipo, Suazo fue fichado por el Inter de Milán y su costo rondó los 12 millones de dólares.

David Suazo durante su paso por Cagliari. Foto: Grupo Opsa.

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Wilson Palacios

“El Mago” Wilson Palacios también es otro de los legendarios futbolistas catrachos que destacó en Europa. El centrocampista fue fichado por el Wigan que pagó a Olimpia 1.8 millones de dólares para posteriormente ser fichado por el Tottenham que pagó poco más de 19 millones de dólares por el hondureño.

Wilson Palacios destacó en la Premier League. Foto: Wigan.

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Choco Lozano

Anthony “El Choco” Lozano es de los hondureños que más tiempo se ha mantenido jugando en el extranjero. Olimpia lo envió a préstamo a Tenerife, pero fue en 2017 cuando el Barcelona B pagó 1.8 millones de dólares por él.

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Lozano jugó en 2017 para el Barcelona. Foto: FC Barcelona.

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Samuel Caballero

El defensor central Samuel Caballero también se ubica entre los jugadores que surgieron de Olimpia y pasaron a valer millones en Europa. El zaguero fue traspasado al Udinese de Italia por un costo de 2.5 millones de dólares.

Samuel Caballero en su llegada al Udinese de Italia. Foto: Grupo Opsa.

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Dereck Moncada

Dereck Moncada se une a la lista tras haber sido traspasado por 3.5 millones al Lugano de Suiza. Aunque el jugador surgido de Olimpia se marchó gratis a Colombia, el club hondureño recibirá 4.5 millones de lempiras gracias al “Mecanismo Solidaridad” de la FIFA por derechos de formación.

Dereck Moncada sumará su segunda experiencia en el extranjero. Foto: Zona Concacaf.