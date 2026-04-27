Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

De David Suazo a Dereck Moncada: los jugadores surgidos en Olimpia que se fueron a Europa por millones de dólares

Por las filas de Olimpia han pasado grandes futbolistas que posteriormente se convirtieron en destacados legionarios en Europa.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
David Suazo fue uno de los legionarios más destacados de Honduras y por ese rumbo va Dereck Moncada. Foto: ChatGPT.
David Suazo fue uno de los legionarios más destacados de Honduras y por ese rumbo va Dereck Moncada. Foto: ChatGPT.

La irrupción de Dereck Moncada en Colombia con tan solo 18 años lo ha convertido en uno de los legionarios más buscados en la actualidad, hasta que el Lugano de Suiza se hizo con su fichaje.

La operación ha sido catalogada como histórica, luego que el club helvético pagara el precio más alto en su historia para hacerse de los servicios de Moncada por al menos los próximos cinco años.

Otra joya de Honduras: tiene 17 años y el Inter de Bogotá lo quiere como reemplazo de Dereck Moncada en Colombia

ver también

Otra joya de Honduras: tiene 17 años y el Inter de Bogotá lo quiere como reemplazo de Dereck Moncada en Colombia

Pese a que Dereck Moncada salió gratis de Olimpia, el club melenudo recibirá su recompensa, según revelaron diversos informes.

Pero más allá de Moncada, han habido otros futbolistas que surgieron del club más ganador de Honduras y que posteriormente pasaron a costar millones de dólares en Europa. En Fútbol Centroamérica repasamos a los más destacados.

Mario Moncada acaba con los rumores y confirma el verdadero destino de Dereck Moncada en Europa

ver también

Mario Moncada acaba con los rumores y confirma el verdadero destino de Dereck Moncada en Europa

David Suazo

“El Rey” David Suazo es la venta más alta que Olimpia ha tenido en su historia. Fue en 1999 cuando lo traspasaron al Cagliari de Italia por 3.5 millones de dólares. Tras su histórico paso por el equipo, Suazo fue fichado por el Inter de Milán y su costo rondó los 12 millones de dólares.

David Suazo durante su paso por Cagliari. Foto: Grupo Opsa.

David Suazo durante su paso por Cagliari. Foto: Grupo Opsa.

Publicidad

Wilson Palacios

El Mago” Wilson Palacios también es otro de los legendarios futbolistas catrachos que destacó en Europa. El centrocampista fue fichado por el Wigan que pagó a Olimpia 1.8 millones de dólares para posteriormente ser fichado por el Tottenham que pagó poco más de 19 millones de dólares por el hondureño.

Wilson Palacios destacó en la Premier League. Foto: Wigan.

Wilson Palacios destacó en la Premier League. Foto: Wigan.

Publicidad

Choco Lozano

Anthony “El Choco” Lozano es de los hondureños que más tiempo se ha mantenido jugando en el extranjero. Olimpia lo envió a préstamo a Tenerife, pero fue en 2017 cuando el Barcelona B pagó 1.8 millones de dólares por él.

Lozano jugó en 2017 para el Barcelona. Foto: FC Barcelona.

Lozano jugó en 2017 para el Barcelona. Foto: FC Barcelona.

Publicidad

Samuel Caballero

El defensor central Samuel Caballero también se ubica entre los jugadores que surgieron de Olimpia y pasaron a valer millones en Europa. El zaguero fue traspasado al Udinese de Italia por un costo de 2.5 millones de dólares.

Samuel Caballero en su llegada al Udinese de Italia. Foto: Grupo Opsa.

Samuel Caballero en su llegada al Udinese de Italia. Foto: Grupo Opsa.

Publicidad

Dereck Moncada

Dereck Moncada se une a la lista tras haber sido traspasado por 3.5 millones al Lugano de Suiza. Aunque el jugador surgido de Olimpia se marchó gratis a Colombia, el club hondureño recibirá 4.5 millones de lempiras gracias al “Mecanismo Solidaridad” de la FIFA por derechos de formación.

Dereck Moncada sumará su segunda experiencia en el extranjero. Foto: Zona Concacaf.

Dereck Moncada sumará su segunda experiencia en el extranjero. Foto: Zona Concacaf.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Otra joya de Honduras: tiene 17 años y el Inter de Bogotá lo quiere como reemplazo de Dereck Moncada
Honduras

Otra joya de Honduras: tiene 17 años y el Inter de Bogotá lo quiere como reemplazo de Dereck Moncada

Mario Moncada acaba con los rumores y confirma el verdadero destino de Dereck Moncada en Europa
Honduras

Mario Moncada acaba con los rumores y confirma el verdadero destino de Dereck Moncada en Europa

La impensada decisión que tomó Inter Bogotá tras la salida de Dereck Moncada a Suiza
Honduras

La impensada decisión que tomó Inter Bogotá tras la salida de Dereck Moncada a Suiza

La decisión de Dereck Moncada que golpea directamente a David Suazo y salpica al Atlético de Madrid
Honduras

La decisión de Dereck Moncada que golpea directamente a David Suazo y salpica al Atlético de Madrid

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo