Los millones que recibirá Olimpia por el traspaso de Dereck Moncada al Lugano FC de Suiza

Dereck Moncada, una de las promesas más brillantes del fútbol hondureño, ha dado finalmente el gran salto al Viejo Continente. Aunque su talento ya adelantaba un futuro europeo, su destino sorprendió a muchos: jugará en el FC Lugano, uno de los equipos con más tradición en Suiza.

Tras una semana de intensas pláticas entre el Necaxa de México (dueño de su pase) y el club suizo, el trato se cerró este sábado. La operación es histórica, ya que el Lugano pagará cerca de 3.5 millones de dólares por el hondureño, convirtiéndolo en el fichaje más costoso de su historia. Moncada firmará un contrato por las próximas cinco temporadas.

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Actualmente, Dereck brilla en el Inter de Bogotá en Colombia, donde suma 5 goles y 2 asistencias en 15 partidos. El jugador terminará la campaña con el equipo colombiano y viajará a Suiza a mediados de julio para unirse a su nuevo club.

El camino no fue sencillo. Equipos de la poderosa Premier League de Inglaterra, como el Crystal Palace y el Wolverhampton, estuvieron tras sus pasos. Incluso se analizó la opción de que jugara en México o en el Wrexham inglés. Sin embargo, la oferta del Lugano fue la más sólida y el Necaxa no dudó en aceptar el negocio.

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El dinero que ganará Olimpia por el traspaso de Dereck Moncada

El traspaso también es una excelente noticia para el Olimpia. Gracias al “mecanismo de solidaridad” de la FIFA, el club hondureño recibirá aproximadamente 4.5 millones de lempiras, tal y como informa La Prensa.

Este dinero es una recompensa por haber formado a Dereck desde los 8 años. A diferencia de otros bonos que se pagan una sola vez, este reglamento permite que el Olimpia reciba una parte del dinero cada vez que el jugador sea vendido a lo largo de su carrera profesional.

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