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Dereck Moncada responde tajantemente a Samuel Caballero sobre la oferta del Manchester City que reveló

El jugador del momento en Honduras ha hablado en conferencia de prensa y esto ha dicho.

José Rodas

Por José Rodas

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Dereck Moncada habló de las supuestas negociaciones que tiene con el Manchester City.
Dereck Moncada habló de las supuestas negociaciones que tiene con el Manchester City.

Dereck Alessandro Moncada Arguijo (18 años) es el jugador del momento en Honduras. El exjugador de Olimpia está destacando en el Inter de Bogotá de Colombia y ahora se ha unido a la Bicolor para el encuentro amistoso ante Perú en España.

Este viernes, apareció en conferencia de prensa y respondió varias preguntas. Habló sobre cómo no le pesa la fama a sus 18 años y cómo maneja bien la presión a pesar de las noticias que giran a su alrededor.

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De igual manera, respondió a Samuel Caballero, exjugador de la selección de Honduras, quien había afirmado que el Manchester City haría una oferta por él en el futuro y que las negociaciones estaban en marcha.

Dereck Moncada se destapa en conferencia de prensa

El momento que vive en Colombia y su convocatoria:
“Me lo estoy tomando con mucha tranquilidad y orgullo. Siempre es bueno representar al país. Quiero seguir demostrando, aprendiendo de todos y recibiendo los consejos que me dan.”

¿No te marea que llegue tanta información acerca de tu nombre?
“No, la verdad que no. Mi familia siempre me apoya y eso hace que no ponga mucha atención a lo que sale en las redes ni a las noticias.”

¿Te sientes presionado por esta nueva convocatoria sabiendo tu presente?
“Estoy muy joven para tener mucha presión. Cuando uno va creciendo, trato de disfrutar el fútbol lo más que puedo para dar lo mejor de mí. Por ahora no siento presión.”

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¿Cómo te ves en el futuro?
“El único que puede ver eso es Dios. Yo voy a seguir trabajando de la misma manera que lo he venido haciendo, que sea lo que Dios quiera.”

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Mucha gente te va a venir a ver contra Perú en España. ¿Te ilusiona jugar en Europa algún día?
“Sí, es el sueño de todo joven. Si se da la oportunidad, daré lo mejor.”

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Samuel Caballero reveló que había una oferta del Manchester City. ¿Es cierto esto?
“No, nada de eso.”

Para finalizar la conferencia de prensa, aseguró que se siente bien con el trabajo que ha realizado junto a José Francisco Molina, su nuevo entrenador en Honduras.

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Además, dejó claro que no le importa con quién compartir el tridente de ataque, ya sea con Luis Palma, Jorge Benguché o cualquier otro jugador, ya que lo que quiere es ganar con la Bicolor.

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