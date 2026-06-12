Alejandro Bran aún no llegó a Europa y Alajuelense ya abrió la polémica con su nuevo club: “El más indisciplinado de Costa Rica”

El anuncio de la llegada de Alejandro Bran a Rumania fue rápidamente colonizado por aficionados rojinegros que no dudaron en advertir a su nuevo equipo sobre el polémico historial del jugador.

Alejandro Bran duró solamente un día en condición de agente libre. El jueves, la Liga Deportiva Alajuelense oficializó la desvinculación definitiva de la institución tras alcanzar un acuerdo por el finiquito de su contrato.

Tan solo 24 horas después, el mediocampista de 25 años fue presentado por todo lo alto como nuevo jugador del FC Petrolul Ploiești, equipo que milita en la primera división de Rumania.

ver también Alejandro Bran se olvidó de Alajuelense: su primer mensaje como jugador del FC Petrolul de Rumania

“El Petrolul ha llegado a un acuerdo con el internacional costarricense Alejandro Bran (25 años), quien firmó un contrato con nuestro club válido por las próximas dos temporadas“, anunció el cuadro azul y amarillo mediante un comunicado oficial en sus redes sociales.

Petrolul le dio la bienvenida a Alejandro Bran (Instagram).

La polémica persigue a Alejandro Bran hasta Rumania

Si Bran esperaba empezar desde cero en Europa del Este, las redes sociales tenían otros planes. En la publicación de Instagram del equipo rumano, la caja de comentarios no tardó en ser invadida por aficionados manudos.

El liguismo no quiso permitir que el jugador aterrice de pie luego de las reiteradas polémicas por indisciplina que forzaron la rescisión de su contrato en el Morera Soto.

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Los manudos expusieron a Alejandro Bran ante su nuevo equipo (Instagram).

El comentario con más interacciones de todo el posteo fue del usuario Seba.Calderon96, quien sin rodeos escribió en inglés: “Vamos a festejar 🍻 el jugador más indisciplinado de Costa Rica de todos los tiempos”.

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A partir de ahí, se desató una ola de comentarios en tono irónico que expusieron al futbolista ante los ojos de su nueva afición:

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(Instagram).

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“Es bueno abriendo espacios… Espacios nocturnos, es explosivo, tanto así que le balearon el carro, es rápido, porque anda en moto, es hábil, porque lo detienen y a la media hora está libre. En fin, no lo devuelvan a CR por favor🙏🏼” “Si hay bares cerca tenga cuidado va pasar ahí metido” “Ojalá hayan puesto una cláusula que les permita rescindirle el contrato por malas actitudes fuera de la cancha porque aquí se fue con unos millones gracias a eso.” “Un litro para celebrar ?”

De esta manera, Bran podría comenzar con el pie izquierdo en su nueva etapa. Aunque el mediocampista eligió cruzar el Atlántico para alejarse de todo en Costa Rica y poder desintoxicarse de un ambiente que ya lo tiene entre ceja y ceja, un sector importante de la afición manuda ha dejado claro que no está dispuesta a permitir que se libre tan fácilmente de su pasado reciente.

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En síntesis