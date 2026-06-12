Este sábado, en Vancouver, se juega el segundo partido de la primera fecha del Grupo D del Mundial 2026.

Australia y Turquía se estrenan en el Mundial 2026 este sábado 13 de junio. El encuentro se disputará en el BC Place de Vancouver, como parte del Grupo D también comparten Estados Unidos y Paraguay.

A qué hora juegan Australia vs. Turquía por el Mundial 2026

El pitazo inicial será en los siguientes horarios para Centroamérica:

22:00 de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica

de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica 23:00 de Panamá

Dónde ver EN VIVO Australia vs. Turquía

En Centroamérica, el partido se podrá ver por Disney+ mientras que también lo pasará Tigo Sports, que transmite todo el Mundial 2026 para la egión.

Cómo llega Australia al debut

Australia cerró su preparación con un empate 1-1 ante Suiza, en un amistoso en el que Tete Yengi marcó a los 56 minutos en su debut internacional. Antes de eso, los oceánicos habían caído 1-0 contra México, goleado 5-1 a Curazao y derrotado 1-0 a Camerún.

El seleccionador Tony Popovic hizo siete cambios frente a Suiza y aprovechó los dos amistosos previos para darles minutos a los 26 jugadores convocados al Mundial. La lista australiana también mezcla renovación y experiencia: 17 futbolistas vivirán su primera Copa del Mundo, mientras que Maty Ryan y Mathew Leckie llegan a su cuarta participación.

Cómo llega Turquía al estreno

Turquía viene con mejores sensaciones en su preparación inmediata. En su último amistoso venció 2-1 a Venezuela con goles de Barış Alper Yılmaz y Yunus Akgün, este último tras una asistencia de Arda Güler. Antes, además, había conseguido un sólido 4-0 sobre Macedonia del Norte.

Publicidad

Publicidad

La selección turca, que dirige el italiano Vincenzo Montella, vuelve a un Mundial por primera vez desde 2002 y lo hace con una base que combina experiencia y juventud. En ese grupo destacan nombres como Hakan Calhanoglu, Arda Güler, Merih Demiral, Barış Alper Yılmaz y Deniz Gül. En la previa del debut, la única baja confirmada es la de Kenan Yildiz.