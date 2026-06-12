A qué hora cantan y dónde ver a Katy Perry, Future y Anitta en la fiesta inaugural del Mundial 2026 en Estados Unidos

Estados Unidos también tendrá su propia fiesta y estará a cargo de varios artista de renombre ¿A qué hora comienza?

La gran fiesta del Mundial 2026 no se detiene. Este mismo viernes 12 de junio, el impresionante SoFi Stadium de Los Ángeles será el escenario para la tercera y última parte de la inauguración de esta Copa del Mundo histórica.

Después de los espectáculos en México y Canadá, le toca el turno a Estados Unidos de armar una verdadera fiesta musical antes de su debut en la cancha. El encargado de dar la bienvenida a todo el mundo será el actor Jason Sudeikis, el famoso protagonista de la serie de fútbol Ted Lasso.

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¿A qué hora empieza la ceremonia en Centroamérica?

El show de inauguración comenzará antes del partido, en los siguientes horarios.

5:30 p.m. (17:30 horas): Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.

Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. 6:30 p.m. (18:30 horas): Panamá.

La FIFA preparó un espectáculo impresionante con artistas de diferentes países para celebrar la diversidad cultural. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que esta música busca unir a las personas de todo el planeta.

El concierto tendrá a grandes figuras de la música actual.

El show principal: Liderado por la superestrella del pop Katy Perry , acompañada por el rapero Future .

Liderado por la superestrella del pop , acompañada por el rapero . Invitados internacionales: Desde Asia llega LISA (estrella del K-pop e integrante de Blackpink); desde África el ritmo de Tyla y Rema ; y desde Sudamérica toda la energía de la brasileña Anitta .

Desde Asia llega (estrella del K-pop e integrante de Blackpink); desde África el ritmo de y ; y desde Sudamérica toda la energía de la brasileña . Los himnos nacionales: Justo antes de jugar, el dúo de música country Dan + Shay cantará el himno de Estados Unidos, mientras que el dúo Purahéi Soul interpretará el de Paraguay.

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El debut en la cancha: Estados Unidos vs. Paraguay

Una vez que termine la música, rodará el balón para el esperado partido entre la selección de Estados Unidos y Paraguay. Los horarios para ver el juego en la región son:

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7:00 p.m. (19:00 horas): Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.

Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. 8:00 p.m. (20:00 horas): Panamá.

¿Dónde ver el partido EN VIVO en Centroamérica?

No te pierdas ningún detalle del encuentro a través de los canales y plataformas oficiales de televisión y streaming en cada país.

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Panamá: RPC y TVMAX

Costa Rica: Fox, Fox+ y Teletica (Canal7)

El Salvador: Canal 4, TCS GO y Tigo Sports

Guatemala: Tigo Sports

Honduras: Tigo Sports, Fox

Nicaragua: Tigo Sports, Fox y Canal 10