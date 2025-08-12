Es tendencia:
“A mí lo que me gusta es la cancha”: el grande de Centroamérica al que postularon a Paté Centeno y la decisión final

Fue vinculado para dirigir a un gran de Centroamérica, aseguro que le vendría bien un cambio de aires fuera de Costa Rica.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Paté Centeno habló sobre la posibilidad de dirigir fuera de Costa Rica.
Walter “Paté” Centeno siempre ha sido opción para los grandes equipos de Centroamérica cuando estos se quedan sin entrenador.

Ya tuvo su experiencia en Saprissa y su papel quedó en la retina de muchos equipos, en las últimas horas se dio el rumor sobre el técnico.

¿Para qué equipo de Centroamérica lo postularon?

En redes sociales y algunos periodistas hondureños pusieron a Paté en el radar de Motagua, equipo que se quedó sin técnico tras echar a Diego Vázquez del cargo.

El propio Centeno salió a aclarar la situación asegurando que nunca lo buscaron, pero que si quiere un cambio de aires en su carrera.

“Se dijo mucho, pero no me han llamado; no hubo un acercamiento oficial. ¿Le gustaría un reto en Honduras? Dios quiera, a mí lo que me gusta es la cancha… Me caería bien un cambio de aire”, afirmó en una entrevista con ESPN Centroamérica.

Destacó mucho el estadio Nacional Chelato Uclés, que hace un tiempo fue remodelado y que tiene una de las mejores condiciones del área.

Fútbol Centroamérica puede confirmar que si fue una de las opciones, pero no levantaron el teléfono para llamarlo, cosa que si hicieron con el español Javier López.

El ex entrenador de Antigua de Guatemala fue el elegido por la junta directiva azul para tomar el control del equipo tras el paso de Vázquez.

Paté busca una experiencia fuera de Costa Rica, ya que en aquel país ha dirigido a equipos como Puntarenas, Grecia, Saprissa, Herediano y recientemente al Santos Guápiles.

