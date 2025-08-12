“Se hicieron el harakiri solos”: Diego Vázquez dice lo que más duele a Olimpia tras ser echado de Motagua

Motagua no le tuvo paciencia a su leyenda, le dio las gracias y ahora toma un nuevo rumbo. El equipo azul echó a Diego Vázquez de su puesto como entrenador del Azul Profundo.

El 11 de agosto será recordado como el día que el Ciclón dejó de contar con Diego Vázquez, uno de sus técnicos más ganadores de su historia.

¿Qué dijo Diego Vázquez de Olimpia tras salir de Motagua?

El entrenador argentino rompió el silencio tras ser echado del club y no se olvidó de Olimpia, su máximo rival y al que le ganó su último título en su palmarés.

A Diego le consultaron por aquella final que venció al Viejo León con un autogol de José García, el DT no le restó mérito y les dio donde más les duele.

“La historia está ahí y que la cuenten como quieran; los que hablan del autogol de José García no merecen análisis. Nosotros los llevamos a ellos a que se hicieran el harakiri solos y tenés que llegar al área”, fue lo que dijo. Este título los olimpistas lo ven de menos por ser ganado con un gol en contra, pero Diego les presume haberles quitado el pentacampeonato.

Sobre su futuro, Vázquez fue claro: “Es muy prematuro ya que siempre le tendré un cariño enorme al club… Le tengo cariño a todo el equipo y en el futuro uno nunca sabe”.

También comentó la decisión de Motagua de sacarlo de su puesto, aseguró que la decisión lo sorprendió porque no veía una crisis en el equipo.

“Hay montón de gente que me quiere, al que no me quiere también es respetable y cada uno tiene su opinión. Cuando uno da lo mejor, nos quedamos tranquilos. Siempre di lo mejor de mí y gracias por el cariño y a los otros, gracias por las puteadas”.

