“Sacar ventaja”: Concacaf comparte la sentencia que pone en jaque al Machillo Ramírez antes de que Alajuelense reciba a Xelajú

Este domingo 23 de noviembre, la Liga Deportiva Alajuelense de Óscar “Machillo” Ramírez recibirá a Sporting FC por la jornada 16 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Promérica.

Pero la realidad es que, apenas suene el pitazo final en el Morera Soto, el cuadro rojinegro girará por completo la mirada hacia la final de la Copa Centroamericana, donde espera el sorprendente Xelajú de Guatemala.

La Liga buscará el tricampeonato regional, pero al frente tendrá un rival del que realmente hay que cuidarse. Xelajú, dirigido por Amarini Villatoro, llega con hambre y con la claridad de que no es el favorito. Lejos de debilitar a los Chivos, esa noción los está empujando a preparar una serie perfecta con la esperanza de dar el golpe.

Machillo Ramírez no puede relajarse. (Foto: La Nación)

Xelajú se juega la vida ante Alajuelense

Este sábado, la Concacaf compartió en sus plataformas oficiales declaraciones de las principales figuras de Xelajú de cara a la final. Juan Cardona, volante de 32 años, dejó claro que el cuerpo técnico de Machillo Ramírez no podrá dormirse ni un segundo: “Debemos estudiarlos bien y estar concentrados en ambos encuentros para poder sacar ventaja.”

A las palabras de Cardona se sumó el extremo brasileño Romario Da Silva, quien remarcó la dimensión del momento: “Estamos jugando una final y un título que puede ser muy bueno para el equipo, histórico.” Y para que no quedaran dudas de la motivación del equipo, el propio Amarini Villatoro añadió: “Sería un sueño, para el club sería el éxito más grande de su historia.”

Con este panorama, queda clarísimo que en Guatemala están mentalizados para intentar un batacazo. Y lo que lo que le pasó al Real España de Jeaustin Campos en semifinales, cuando por confiarse terminó cediendo un empate agónico y quedando eliminado en penales, es una lección que los manudos no pueden ignorar.