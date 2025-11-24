Nunca visto: Concacaf notifica a Panamá con un mensaje que no esperaban camino al Mundial 2026

La Selección de Panamá fue la gran ganadora de Centroamérica después de la finalización de las Eliminatorias Concacaf. Los Canaleros clasificaron al Mundial 2026, tras no estar en Qatar 2022, y jugarán su segunda competencia internacional de su historia.

El equipo comandado por Thomas Christiansen se impuso por 3-0 contra El Salvador en la última jornada. El que abrió la cuenta para la goleada fue César Blackman, quien marcó tres goles con Panamá desde que hizo su estreno en 2019.

El mensaje de Concacaf que nadie vio venir en Panamá

A través de sus redes sociales, la Concacaf dejó un mensaje que nadie esperaba entre los Canaleros. Compartió un video del gol de Blackman que nunca antes había sido visto y que muestra la locura de la afición panameña con este tanto.

Luego, sobre el final de la primera parte, llegaría el gol de penal de Eric Davis que significó el 2-0. Mientras que a los 85′ apareció José Luis Rodríguez para sentenciar la historia por 3-0 y clasificar a Panamá a su segundo Mundial.

A casi una semana de hacer historia, la emoción de los panameños sigue latiendo. Ahora, esperan con ansias lo que será el sorteo de la fase de grupos para la competencia el próximo año. Este será el 5 de diciembre en Estados Unidos.

Hay varias selecciones importantes a las que puede enfrentar Panamá, según los criterios del sorteo. Sin embargo, podría tocarle un grupo muy favorable que la haría soñar con clasificar a la siguiente ronda: Bélgica, Australia y Nueva Caledonia.

