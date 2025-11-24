Se peleó con Eduardo Espinel y será echado: así fue la bronca que tuvo uno de los menos queridos de Olimpia

Olimpia firmó el domingo por la noche el liderato del torneo Apertura 2025 luego de su triunfo 3-2 contra Marathón en el estadio Nacional Chelato Uclés.

En las últimas horas, diario Diez ha informado que durante es cotejo hubo una pelea interna entre un jugador del club y el DT Eduardo Espinel.

¿Qué jugador de Olimpia fue el que tuvo la bronca?

Se trata del defensor José García, quien no soportó más su situación en el club. El espigado zaguero no suele jugar con Espinel y este fue el motivo por el que detonó todo.

Ahora lo que se informa es que Olimpia buscará su salida inmediata. El eposodio se dio en la victoria ante Marathón, ya que García al ver que no iba a tener minutos decidió sentarse en el banquillo y abandonar el calentamiento que realizaba el resto del grupo a un costado de la cancha.

La cosa fue a peor cuando al finalizar el juego tomó sus cosas y se marchó solo del estadio Nacional Chelato Uclés cuando normalmente todo el club se marcha junto.

Eduardo Espinel no va a soportar esta actitude y no quiere más a García en el club: “la actitud del jugador no fue adecuada y dejó claro a la dirigencia que no lo tiene en sus planes para lo que resta del torneo”, asegura Diez.

578 minutos en 7 partidos es lo que disputado José y todo indica que está fuera y más cuando Espinel “sostendrá una reunión con la directiva donde se expondrá el futuro del jugador. Paralelamente, la dirigencia del Olimpia también se reunirá con José García para escuchar su versión y entender por qué tomó la decisión de apartarse del grupo durante el partido”.

Lo que se va a definir aquí es cómo queda el caso del defensor, ya que pueden rescindir el contrato o mantenerlo para luego enviarlo cedido, lo claro es que no se pondrá más la camisa blanca.

José García es uno de los jugadores menos querídos por aquel autogol que le dio el título a Motagua a finales de 2024 y privó a Olimpia de un histórico pentacampeonato.

