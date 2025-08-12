Olimpia señala al reemplazo de Alberth Elis y la noticia llega en el momento justo para Eduardo Espinel

Olimpia ya no piensa en Carlos Pineda, Julián Martínez y Alberth Elis, los tres han decidido volar fuera de Honduras y convertirse en legionarios.
El último en salir fue “La Panterita”, se va después de 16 meses y vuelve a Portugal para firmar con el Club Sport Marítimo, tal y como lo adelantó en EXCLUSIVA Fútbol Centroamérica.
ver también
“Se hicieron el harakiri solos”: Diego Vázquez dice lo que más duele a Olimpia tras ser echado de Motagua
Olimpia está preocupado por tanta salida, pero ya ha encontrado al sustituto de Alberth Elis y este martes ha vuelto a entrenar con el club.
¿Quién es el sustituto de Alberth Elis en Olimpia?
Eduardo Espinel ha encontrado la solución en casa y se trata del extremo Michaell Chirinos, quien ya se ha recuperado al 100% de una lesión que tenía.
“Chiri” se lesionó el pasado 26 de julio en la fecha 2 ante los Lobos de la UPNFM, pero ya está liso para ponerse a las órdenes de Espinel.
Se perdió los duelos ante Real Estelí, Motagua, Hércules y Juticalpa y su reaparición puede darse ante Real España el fin de semana.
Chirinos tiene 30 años y afronta un reto del cual no es nuevo para él, por lo que el puesto de Alberth Elis está cubierto.
ver también
Jeaustin Campos sorprende a todo Municipal con la decisión que tomó antes de jugarse la vida en Concacaf junto a Real España
Eso sí, debe seguir trabajando en los reemplazos de Carlos Pineda (Sporting San José) y Julián Martínez (Alverca FC).