Olimpia señala al reemplazo de Alberth Elis y la noticia llega en el momento justo para Eduardo Espinel

Olimpia ya no piensa en Carlos Pineda, Julián Martínez y Alberth Elis, los tres han decidido volar fuera de Honduras y convertirse en legionarios.

El último en salir fue “La Panterita”, se va después de 16 meses y vuelve a Portugal para firmar con el Club Sport Marítimo, tal y como lo adelantó en EXCLUSIVA Fútbol Centroamérica.

Olimpia está preocupado por tanta salida, pero ya ha encontrado al sustituto de Alberth Elis y este martes ha vuelto a entrenar con el club.

¿Quién es el sustituto de Alberth Elis en Olimpia?

Eduardo Espinel ha encontrado la solución en casa y se trata del extremo Michaell Chirinos, quien ya se ha recuperado al 100% de una lesión que tenía.

“Chiri” se lesionó el pasado 26 de julio en la fecha 2 ante los Lobos de la UPNFM, pero ya está liso para ponerse a las órdenes de Espinel.

Se perdió los duelos ante Real Estelí, Motagua, Hércules y Juticalpa y su reaparición puede darse ante Real España el fin de semana.

Chirinos tiene 30 años y afronta un reto del cual no es nuevo para él, por lo que el puesto de Alberth Elis está cubierto.

Eso sí, debe seguir trabajando en los reemplazos de Carlos Pineda (Sporting San José) y Julián Martínez (Alverca FC).

