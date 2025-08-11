Motagua lo hace oficial: decide el futuro de Diego Vázquez como técnico del club

Motagua vive momentos de turbulencia máxima y eso ha quedado demostrado con el ambiente que se vive en el club.

Las tres derrotas consecutivas en el inicio del Apertura 2025 ha despertado malestar dirigencial.

El futuro de Diego Vázquez como DT comenzó a ser muy cuestionado y su futuro quedó en veremos luego de una reunión de Junta Directiva.

Motagua decide el futuro de Diego Vázquez

La realidad es que Vázquez no contaba con el apoyo ni dirigencial ni tampoco del Director Deportivo Emilio Izaguirre.

Los malos resultados en el inicio y una idea de juego bastante cuestionable sembraron todas las dudas.

Fue así como tras una reunión sostenida este lunes por la mañana, Motagua decidió que Diego Vázquez no continuará como DT del club.

Ahora el ´Ciclón´ busca quien puede sustituir al entrenador argentino pero por lo pronto quedará como interino Junio Izaguirre.

Todo esto se dio a solo días de enfrentar a Cartaginés por Copa Centroamericana.

Comunicado Motagua

El Fútbol Club Motagua informa a su afición, medios de comunicación y público en general que, a partir de hoy, el profesor Diego Vázquez deja de desempeñarse como Director Técnico de nuestro primer equipo.

Diego es, sin lugar a dudas, el técnico más exitoso en la historia del Ciclón Azul. Su liderazgo, visión y carácter han marcado una era dorada para nuestro club, guiándonos a múltiples títulos y momentos imborrables que quedarán para siempre en la memoria de nuestra afición.

En su más reciente etapa, condujo nuevamente al equipo a la conquista del título de Liga Nacional en diciembre de 2024, reafirmando su huella como leyenda de nuestra institución.

Agradecemos profundamente su entrega, compromiso y pasión por estos colores durante todos los años que defendió nuestra institución, tanto dentro como fuera de la cancha.

Le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos profesionales y personales.

¡Gracias, Diego! Tu historia siempre será parte de la nuestra.

Atentamente,

Fútbol Club Motagua – 19 veces Campeón Nacional

Tegucigalpa, 11 de agosto de 2025