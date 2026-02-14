Es tendencia:
Honduras

Rodrigo Auzmendi sacude a Banfield con la noticia que Pedro Troglio no esperaba mientras Honduras lo busca

Cuando parecía que Rodrigo Auzmendi podría continuar en Banfield, una oferta podría cambiarlo todo para el delantero.

José Rodas

Rodrigo Auzmendi ha despertado el interés de diversos clubes en Argentina y ahora de uno en Brasil.
Rodrigo Auzmendi nuevamente es tema de conversación a lo interno del Banfield de la primera división de Argentina que dirige el entrenador Pedro Troglio, uno de los candidatos para dirigir la Selección de Honduras.

Los últimos informes señalan que ahora Auzmendi despertó el interés del club Remo de la primera división de Brasil, club con el que ya se encuentra en fase de negociación, aseguran.

Mientras la Selección de Honduras lo tiene en carpeta, Pedro Troglio vive este polémico momento en Argentina

La información señala que el Remo está interesado en adquirir el 100 por ciento de la ficha de Auzmendi que tuvo un paso por el fútbol de Honduras vistiendo la camisa de Motagua.

Auzmendi en el mercado

Auzmendi de 25 años y con 1.91 de estatura también estuvo en la órbita de Boca Juniors y Rosario Central en Argentina, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto.

Giro inesperado con Jorge Álvarez en Honduras: la noticia que cambia todo para Alajuelense y Olimpia está en vilo

Además, el Independiente del Valle de Ecuador también tuvo interés en el delantero sudamericano, cuyo precio ronda entre 1.5 y dos millones de dólares.

Cabe señalar que, aún quedan más de 15 días para que cierre el mercado de fichajes en Brasil que tiene como fecha máxima el 3 de marzo de 2026.

En Honduras fue goleador

Con la camisa de Motagua en Honduras anotó 24 goles en 49 partidos, datos que le permitieron recalar a la primera división de su país.

Rodrigo Auzmendi llegó a Argentina por pedido expreso de Pedro Troglio, técnico multicampeón con el Olimpia en Honduras.

