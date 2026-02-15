Federico Andrada anota su primer gol con Águila y no se guarda nada para enviar una advertencia a Alianza

El Clausura 2026 comenzó con una sonrisa para Águila, y el protagonista fue nada menos que Federico Andrada, quien se estrenó con gol en su debut liguero. El atacante argentino marcó su primer tanto con la camiseta negronaranja en la victoria ante Zacatecoluca en el estadio Cuscatlán, dejando una grata impresión desde su primera aparición oficial.

ver también Hizo historia con River Plate, fue promesa en Argentina y ahora firma por un grande de Centroamérica

El exjugador de River Plate mostró oportunismo y presencia en el área, cualidades que la dirigencia migueleña buscaba reforzar. Su anotación no solo significó abrir su cuenta personal, sino también aportar confianza a un equipo que necesita contundencia en los momentos clave del torneo.

Tras el encuentro, Andrada no ocultó su satisfacción por el presente colectivo. “Es importante mantener esta racha positiva y seguir ganando, porque esto es un equipo grande, y los equipos grandes nos obligan a ganar todos los partidos donde juguemos. Estoy contento por cómo estamos”, expresó el delantero, dejando claro el compromiso con la exigencia histórica del club.

Ahora, el calendario pone en el horizonte un desafío mayor: el duelo ante Alianza, un partido con tintes especiales. “Es un clásico, sé lo que significa jugar un clásico; he disputado muchos en mi carrera y es muy importante. La gente lo vive diferente, nosotros también, y, Dios quiera, podamos ganarlo”, afirmó Andrada, consciente del peso emocional y deportivo del compromiso.

El atacante también destacó el funcionamiento colectivo como base del buen arranque. Considera que, si el equipo mantiene el nivel mostrado, llegarán resultados importantes. La confianza interna crece y el vestuario respalda la idea de consolidar una identidad competitiva jornada tras jornada.

ver también Henry Hernández: quién es y cómo juega la joya de 18 años de El Salvador que fichó River Plate e ilusiona a La Selecta

Andrada fue el último refuerzo confirmado por Águila para este torneo y su llegada responde a una necesidad evidente: encontrar una solución ofensiva que devuelva protagonismo al club en la pelea por el título. Su debut goleador es apenas el primer paso, pero en San Miguel ya se respira optimismo.

Publicidad