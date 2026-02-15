Ganó un Mundial, es ídolo en River Plate y elogió a Keylor Navas ante los ojos del mundo: “Único”

Con casi 40 años, Keylor Navas sigue rindiendo a un gran nivel en cada partido con los Pumas de la UNAM. Es el capitán y la máxima figura del irregular equipo que dirige Efraín Juárez, además del favorito de una afición que lo ovaciona cada vez que puede y le pide que siga en el club después de junio.

Sucede que el portero costarricense todavía despierta interés en el mercado internacional y está siendo sondeado por equipos de España, la MLS y la Liga MX. Empero, su deseo sería permanecer con los Felinos. Por eso, está a la espera de una oferta de renovación de la directiva que llegaría sobre el final de la temporada.

Esta no es más que una clara muestra de la vigencia del “Halcón”, quien despierta admiración en todo el mundo. Y fue resaltado por un reconocido excampeón del mundo, que funge como embajador de la FIFA y solo tuvo palabras elogiosas para con el tico.

David Trezeguet se rinde ante Keylor Navas

Durante su reciente visita a Guatemala, a donde llegó como escolta del trofeo del Mundial 2026 para su exhibición, la prensa le consultó a David Trezeguet por Navas. Y su respuesta llenó de orgullo a los costarricenses: “Keylor es un ejemplo único, extraordinario para el fútbol de Costa Rica y en general”.

“Ha demostrado todas sus cualidades, ha ganado muchísimo y es un ejemplo importante. Es un hombre a seguir por muchos, y ahí está su legado”, concluyó Trezeguet, quien supo alcanzar la gloria máxima al conquistar con Francia la Copa del Mundo en 1998 y jugó durante años en la élite del balompié europeo.

El argentino dio el salto de Platense al AS Mónaco en 1995 y de ahí pasó a la Juventus, donde levantó 5 títulos y se convirtió en uno de sus máximos artilleros extranjeros en la historia del club, con 173 goles en 320 partidos. Por eso generó impacto en su tierra natal cuando decidió reforzar al club de sus amores, River Plate, después de que perdiera la categoría en 2011.

Pese a que arrastraba un dudoso presente futbolístico —llevaba meses sin jugar en el Baniyas emiratí—, se despachó con 17 anotaciones que ayudaron a devolver al Millonario a la máxima categoría, metiéndose para siempre en el corazón de los hinchas. Con ellos se reencontró hace semanas, en su regreso a River más de doce años después para ocupar un rol institucional.