En Olimpia no le pasaba: el otro golpe que recibiría Pedro Troglio tras no fichar a José Mario Pinto

Desde su llegada a Banfield, Pedro Troglio ha tenido un sin fin de problemas, ahora se le puede sumar uno más en el cierre del mercado de fichajes.

No pudo concretar la llegada de José Mario Pinto, un jugador que lo dejó enamorado de su época en Olimpia. El extremo de 28 años se queda en el León y tal vez en el futuro vuelvan por él.

Ahora se le ha sumado un nuevo inconveniente, ya que otro jugador que destacó en Honduras se le puede ir, hablamos de Rodrigo Auzmendi.

El ex Motagua, según lo que informan desde Argentina saldría de Banfield pronto y se iría a Independiente del Valle de Ecuador.

“Mañana se define la venta del delantero argentino Spinelli a Vasco de Brasil, en caso de llevarse a cabo la misma, Independiente del Valle (al cual Banfield le debe 50.000 Dólares por el pase de Pombo) va a solicitar un préstamo por una temporada del futbolísta Rodrigo Auzmendi”, informó el periodista Angel Cabaña.

Ya con lo de Boca Juniors totalmente caído y con Rosario Central a la expectativa, ahora el Negriazul posó los ojos en el punta que es el jugador a vender por el Taladro para intentar levantar inhibiciones y resolver algunos problemas económicos.

Rodrigo Auzmendi no descarta una salida para ayudar al propio Banfield a mejorar sus problemas económicos.

