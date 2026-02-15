Este domingo, el Deportivo Saprissa logró vencer al Municipal Liberia sobre el final del partido. El equipo morado se quedó con los tres puntos tras imponerse por 1-0 con el tanto de Ariel Rodríguez cuando quedaban cinco minutos para que se cumplan los 90′.

El partido debió pararse en dos oportunidades. Una en el primer tiempo y otra en el segundo. Esto se dio por el calor sofocante que se vivió en el Edgardo Baltodano. Ante este clima que perjudicó la intensidad de los futbolistas, Hernán Medford le habló a la Unafut.

Medford arremete contra la Unafut por el horario del partido de Saprissa

En conferencia de prensa, el Pelícano se quejó del horario que propuso la Unión de Clubes para este encuentro: “Jugar a estas horas no está bien y se sigue jugando. La Unafut si quiere mejor fútbol, a las 3 no se puede jugar. Entiendan“.

ver también Roberto Artavia sorprendió a Saprissa con lo que dijo sobre los filazos del padre de Rachid Chirino: “Inevitables”

Luego, Medford hizo alusión al ritmo que se dio a lo largo de los 90 minutos. “¿A dónde vas a ver un partido intenso a las 3? Jamás, ojalá se mejore“, explicó el entrenador que se mostró satisfecho por lo que hicieron sus futbolistas en un estadio que considera difícil.

“No se puede. Eso es antifútbol, jugar con este calor“, concluyó Medford sobre el tema que más le molestó. También se refirió a la importancia de la victoria y elogió a sus dirigidos: “Al final, el gol a la hora que llegue no es importante, lo importante es ganar. Un Saprissa que hizo las cosas muy bien, fue un partido muy táctico“.

Con este triunfo, el Deportivo Saprissa se sube al cuarto puesto y entra en zona de clasificación por primera vez en lo que va del Clausura 2026. En la próxima jornada, recibirá ni más ni menos que a Alajuelense en La Cueva.

Publicidad