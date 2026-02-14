Es tendencia:
Jeaustin Campos se adueña de Honduras: Motagua y Olimpia en vilo; así está la tabla de posiciones en el Clausura 2026

Jeaustin Campos sigue invicto en el Clausura 2026 en Honduras y casi doblega en puntos a sus perseguidores de momento.

José Rodas

Por José Rodas

Jeaustin Campos es líder absoluto con Real España en el Clausura 2026 de la Liga Nacional.
El Real España de Jeaustin Campos sigue intratable en el inicio del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras al alcanzar un nuevo triunfo en la jornada 6 y se adueña del liderato.

Los dirigidos por el tico Jeaustin Campos derrotaron 2-1 al Choloma en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula con goles de Daniel Aparicio y Eddie Hernández.

Con este triunfo, los aurinegros suman 14 unidades alcanzadas con cuatro partidos ganados y dos empates en lo que va del torneo.

En la segunda posición se encuentra el Motagua de Javier López con ocho puntos, mismos que tiene Olimpia que ocupa el tercer lugar, aunque con dos partidos menos cada uno.

Con esa misma cantidad de unidades se encuentra el Olancho FC que derrotó 4-1 al Juticalpa en la jornada 6.

Así marcha la tabla de posiciones

EquipoPts.PJ
Real España146
Motagua 84
Olimpia84
Olancho85
Marathón65
Juticalpa66
Victoria44
Lobos45
Platense 34
Choloma 35
Génesis25
Los resultados de la jornada 6

Olancho 4-1 Juticalpa

Real España Choloma

Génesis vs. Platense (Pendiente)

Motagua vs. Marathón (Pendiente)

Victoria vs. Olimpia (Pendiente)

