Jeaustin Campos se adueña de Honduras: Motagua y Olimpia en vilo; así está la tabla de posiciones en el Clausura 2026

El Real España de Jeaustin Campos sigue intratable en el inicio del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras al alcanzar un nuevo triunfo en la jornada 6 y se adueña del liderato.

Los dirigidos por el tico Jeaustin Campos derrotaron 2-1 al Choloma en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula con goles de Daniel Aparicio y Eddie Hernández.

ver también Giro inesperado con Jorge Álvarez en Honduras: la noticia que cambia todo para Alajuelense y Olimpia está en vilo

Con este triunfo, los aurinegros suman 14 unidades alcanzadas con cuatro partidos ganados y dos empates en lo que va del torneo.

En la segunda posición se encuentra el Motagua de Javier López con ocho puntos, mismos que tiene Olimpia que ocupa el tercer lugar, aunque con dos partidos menos cada uno.

Con esa misma cantidad de unidades se encuentra el Olancho FC que derrotó 4-1 al Juticalpa en la jornada 6.

ver también “Funcionó en Panamá”: Luciano Emilio da un veredicto que nadie esperaba en Honduras sobre el nuevo DT y Francis Hernández debe poner atención

Así marcha la tabla de posiciones

Equipo Pts. PJ Real España 14 6 Motagua 8 4 Olimpia 8 4 Olancho 8 5 Marathón 6 5 Juticalpa 6 6 Victoria 4 4 Lobos 4 5 Platense 3 4 Choloma 3 5 Génesis 2 5

Publicidad

Publicidad

Los resultados de la jornada 6

Olancho 4-1 Juticalpa

Real España Choloma

Génesis vs. Platense (Pendiente)

Motagua vs. Marathón (Pendiente)

Victoria vs. Olimpia (Pendiente)