Este domingo, el Deportivo Saprissa se quedó con tres puntos más que importantes en la pelea por el cuarto puesto. El Monstruo superó a Liberia por 1-0 con el gol de Ariel Rodríguez y sigue en el camino triunfal desde la salida de Vladimir Quesada.

Hernán Medford continúa con una racha perfecta desde que regresó al banquillo de Saprissa. Fueron dos victorias en el campeonato nacional y dos por el Torneo de Copa. Ahora, tendrá la prueba más difícil el próximo sábado: el clásico contra Alajuelense.

A menos de una semana para volver a disputarse el clásico nacional, el Pelícano se refirió a lo que será el duelo que se jugará en La Cueva. El entrenador de Saprissa le habló al Machillo Ramírez, con quien guarda una gran amistad a pesar de esta rivalidad que tienen en la actualidad.

Hernán Medford le habla a Machillo Ramírez antes del clásico contra Alajuelense

“Mañana tendremos descanso y el martes empezaremos a trabajar el clásico. Será histórico. Vamos a preparar bien ese partido porque ya sé cómo es ese cabrón, por lo que debemos prepararnos bien ante Alajuelense”, avisó Medford.

Además, reveló que será la primera ocasión en la que se verá las caras contra el técnico de la Liga: “Para los que les gustan las estadísticas, es la primera vez que me voy a enfrentar a mi gran amigo (Óscar Ramírez). Se viene un partido bonito, de esos que a los aficionados y a nosotros nos gustan”.

Medford intentará romper la racha negativa que arrastra Saprissa contra Alajuelense. La última vez que la S derrotó a la Liga fue en noviembre de 2024. Aquel día, el equipo morado se impuso por 3-0 cuando José Giacone aún era el entrenador.

