Marathón no ha logrado los resultados esperados en el inicio del torneo.

Salomón Nazar inició una nueva etapa en su carrera ahora como entrenador de Marathón, con el que se tenían muchas expectativas en lograr resultados positivos, pero en dos jornadas del Torneo Clausura 2023 esto no ha sido posible y su equipo ha comenzado a tener críticas, en especial tras su derrota de local ante Vida del miércoles.

“Estoy apenado porque no hicimos un buen partido y fuimos muy apáticos en el primer tiempo, eso nos costó dos goles en el primer tiempo y en el segundo se intentó pero no hicimos el fútbol para construir jugadas de gol. Sin embargo, esto viene iniciando y tenemos que mejorar el comportamiento porque no fue el adecuado. Eso sí, el responsable soy yo, yo elijo el 11 y hoy no salieron las cosas”, dijo Nazar

Acerca de la falta de gol y de contundencia comentó: “El equipo juega mejor de lo que demostró, pero entró muy tibio y después hizo un buen esfuerzo, pero no nos ajustó. A nosotros nos faltó lucha y al Vida le sobró”.

“La responsabilidad es la misma. Todos los entrenadores trabajamos para ganar. Confío que a futuro las cosas mejorarán y si no se puede damos un paso al costado, así de sencillo. No es fácil decirlo, pero yo estimo que en la cuarta fecha estaremos más consolidados”, agregó.

Por último, el entrenador manifestó su preocupación en especial porque debe visitar a Olimpia y recibir a Real España: “Sí, nos preocupa, obviamente, a pesar de que tenemos un buen plantel el equipo no se encontró. Vamos a hacer cambios para el partido contra Olimpia".