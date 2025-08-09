Es tendencia:
Rubilio Castillo recibe revés que cambia su futuro y el equipo de Centroamérica que rechazó ficharlo en su cara: “No estamos interesados”

El futuro de Rubilio Castillo sigue siendo un tema de mucho interés en Honduras y esto ha pasado con el delantero.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Rubilio Castillo ha recibido un revés de parte de la Liga Nacional de Honduras.

Rubilio Castillo se quedó sin equipo tras rescindir contrato con el Deportivo Pereira de Colombia, el delantero los demandó y espera que le paguen los meses que le deben.

Ante esto, el delantero busca equipo, Motagua ya fue claro que desea contar con sus servicios y el delantero tiene el contrato en sus manos para poder volver al Ciclón.

“Estamos esperando que conteste”: el grande de Centroamérica que ya le ofreció contrato a Rubilio Castillo

Eso sí, hay un problema que no deja dormir al delantero y se trata de un viejo castigo que tuvo antes de irse a Colombia.

¿Cuál es el castigo que tiene Rubilio Castillo en Honduras?

Si se concreta su fichaje por Motagua u otro equipo de Honduras, Roruca deberá cumplir una sanción de cuatro partidos y esto data del torneo Apertura 2024-2025 de la Liga Nacional.

En aquella ocasión la Comisión de Disciplina decidió castigar a Rubilio con esa cantidad de partidos y 10 mil lempiras tras ser expulsado por Said Martínez por hacer señales obscenas a la afición rival.

Motagua le ofrece volver, apelar su castigo y también tiene que rebarse el salario para poder firmarlo.

Motagua da a Cartaginés y Marcelo Pereira la noticia que nunca esperaron; Saprissa está pendiente

¿Qué equipo rechazó a Rubilio Castillo?

Marathón era otro interesado, el DT Pablo Lavallénle abrió las puertas, pero ha sido el propio presidente del club, Orinson Amaya, que le cerró todo en su cara.

“Que yo sepa no ha salido ninguna publicación de parte de Marathón. Se ha mencionado que Marathón está interesado, la verdad es que nosotros no estamos interesados, no sé la situación de él, estamos enfocados en los jugadores que tenemos. El tema de Rubilio Castillo es un tema cerrado desde el torneo anterior. Por ahí está hasta el 27 de agosto que se cierran las inscripciones. Y si por ahí pasa algo es bienvenido, pero no hemos hecho ningún tipo de acercamiento”, aseguró a diario La Prensa.

Con esto Rubilio solo tiene la oportunidad de ir a Motagua en Honduras, o que salga alguna oferta fuera del país.

Presidente de Marathón aseguró que el club no está interesado en Rubilio Castillo.

